Teamledare inom lagerarbete
2025-08-11
Vi söker nu en Teamledare inom lagerarbete på uppdrag av en av våra kunder i Norrköping.
Har du erfarenhet från lager- eller logistikbranschen och vill ta nästa steg i karriären? Är du en naturlig ledare som motiverar andra och ser till att arbetet flyter på smidigt? Då kan det här vara rollen för dig!
Om rollen
Som teamledare ansvarar du för att leda och fördela arbetet i lagerteamet. Du säkerställer att produkterna hanteras effektivt, att rutiner följs och att leveranser sker i tid. Rollen innebär både operativt lagerarbete och ledarskap i vardagen.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Planera, fördela och följa upp det dagliga arbetet på lagret
Stötta och motivera medarbetare i teamet
Säkerställa att arbetsmiljö och säkerhetsrutiner följs
Delta i det operativa arbetet med plock, pack och in-/utleveranser
Koordinera med andra avdelningar för smidiga flöden
Rapportera till lagerchef och bidra till förbättringsarbete
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lagerarbete och gärna i en ledande roll
Är strukturerad, ansvarstagande och trivs med att leda andra
Har god kommunikationsförmåga och är en lagspelare
Är bekväm med att arbeta i högt tempo och hantera förändringar
Har god datorvana och erfarenhet av lagerhanteringssystem
Meriterande:
Truckkort (A och B)
Erfarenhet av lean- eller förbättringsarbete inom lager/logistik
Vi erbjuder:
En utvecklande roll i en växande verksamhet
Möjlighet att kombinera ledarskap och praktiskt arbete
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
