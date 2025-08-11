Teamledare inom lagerarbete

Hirely AB / Inköpar- och marknadsjobb / Norrköping
2025-08-11


Vi söker nu en Teamledare inom lagerarbete på uppdrag av en av våra kunder i Norrköping.
Har du erfarenhet från lager- eller logistikbranschen och vill ta nästa steg i karriären? Är du en naturlig ledare som motiverar andra och ser till att arbetet flyter på smidigt? Då kan det här vara rollen för dig!

Om rollen

Som teamledare ansvarar du för att leda och fördela arbetet i lagerteamet. Du säkerställer att produkterna hanteras effektivt, att rutiner följs och att leveranser sker i tid. Rollen innebär både operativt lagerarbete och ledarskap i vardagen.

Publiceringsdatum
2025-08-11

Dina arbetsuppgifter
Planera, fördela och följa upp det dagliga arbetet på lagret

Stötta och motivera medarbetare i teamet

Säkerställa att arbetsmiljö och säkerhetsrutiner följs

Delta i det operativa arbetet med plock, pack och in-/utleveranser

Koordinera med andra avdelningar för smidiga flöden

Rapportera till lagerchef och bidra till förbättringsarbete

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av lagerarbete och gärna i en ledande roll

Är strukturerad, ansvarstagande och trivs med att leda andra

Har god kommunikationsförmåga och är en lagspelare

Är bekväm med att arbeta i högt tempo och hantera förändringar

Har god datorvana och erfarenhet av lagerhanteringssystem

Meriterande:

Truckkort (A och B)

Erfarenhet av lean- eller förbättringsarbete inom lager/logistik

Vi erbjuder:

En utvecklande roll i en växande verksamhet

Möjlighet att kombinera ledarskap och praktiskt arbete

Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Hirely

Jobbnummer
9451730

