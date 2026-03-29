Teamledare för pack och plock
Herrgårdstoppen AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Markaryd
2026-03-29
Anställningen inleds med 6 månaders provanställning
Vi söker en engagerad och ansvarstagande Teamledare inom pack och plock till vår verksamhet. Du kommer arbeta praktiskt med att plocka produkter i hög hastighet, packa bollar/toppar i lådor samt palla (ställa och stapla på pall) enligt givna kvalitetskrav. Rollen kräver både snabbhet, precision och god fingertoppskänsla.
Som teamledare ansvarar du för att fördela arbetsuppgifter, säkerställa rotation mellan packning, plockning och pallning samt stötta teamet så att arbetet flyter effektivt och enligt plan.Publiceringsdatum2026-03-29Dina arbetsuppgifter
Plocka produkter i högt tempo med hög noggrannhet
Packa bullar i lådor enligt kvalitetsstandard
Pallning och strukturering av färdiga produkter
Leda och fördela dagliga arbetsuppgifter
Säkerställa god kommunikation i teamet
Nära samarbete med produktionsledare kring planering och arbetsfördelning
Bidra till ett gott arbetsklimat och en sammansvetsad arbetsgrupp
Vara flexibel och vid behov stötta i andra delar av verksamheten
Följa hygienrutiner, livsmedelshantering och hantering av allergenerKvalifikationer
Erfarenhet av pack/plock eller liknande arbete
Gärna erfarenhet av teamledaransvar
Mycket god arbetsmoral och laganda
Förmåga att arbeta snabbt, strukturerat och noggrant
God kommunikativ förmåga
Flexibel och lösningsorienterad
Meriterande med erfarenhet från livsmedelsindustrin
Kunskap om hygien, livsmedelssäkerhet och allergener
Krav: Du behärskar svenska i tal och skrift
Arbetstider
Mån-Tors: 06:50-15:30
Fre: 06:45-15:10
Vi söker dig som
Trivs i ett högt arbetstempo
Har god finmotorik och finkänslighet i händerna
Är en naturlig lagspelare
Har sinne för ordning, kvalitet och struktur
Kan motivera och skapa en trygg gruppdynamik
Vi erbjuder
En arbetsplats med engagerade och stöttande kollegor
Möjlighet att utveckla ditt ledarskap
Varierade arbetsuppgifter och en dynamisk miljö
En viktig roll i produktionskedjan
Om Herrgårdstoppen
På Herrgårdstoppen producerar vi varje vecka 150 000-200 000 choklad- och kokosbollar, som levereras till butiker i hela landet eller säljs via vår uppskattade fabriksförsäljning.
Vår butik har öppet alla dagar i veckan och lockar årligen omkring 250 000 besökare. Vi erbjuder ett brett sortiment av godis, glass, läsk, chips, delikatesser från Österlen, spel, leksaker samt godis och leksaker till människans bästa vän.
Här finns något för alla - alltid till bra och konkurrenskraftiga priser.
Vår arbetsmiljö & värdegrund
På Herrgårdstoppen värnar vi om våra medarbetare och vill skapa en arbetsplats där man känner sig trygg, sedd och uppskattad. Vi bygger vår vardag på:
Samarbete
Vi hjälper varandra, kommunicerar öppet och bidrar till en positiv och välfungerande arbetsstämning.
Respekt & gott bemötande
Alla behandlas med vänlighet och respekt. Vi har nolltolerans mot kränkande behandling och vill att alla ska känna sig trygga på jobbet.
Lojalitet & ansvar
Vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål och har en rak, öppen och respektfull dialog.
Trygghet & omtanke
Vi uppmuntrar till att säga till om något inte känns bra. Vi tar alla signaler på allvar och hanterar dem med omtanke och professionalism. Målet är alltid en trygg och trivsam arbetsplats för alla.
Rekryteringsprocess
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Skicka din ansökan till kontoret@herrgardstoppen.se
E-post: kontoret@herrgardstoppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Team2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Herrgårdstoppen AB
(org.nr 556545-7867), https://herrgardstoppen.se/
Hinnerydsvägen 37 (visa karta
)
287 34 STRÖMSNÄSBRUK Kontakt
Platschef
wilma Lund wilma@herrgardstoppen.se Jobbnummer
9825705