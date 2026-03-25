Teamledare digitalisering
2026-03-25
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
IT- och digitaliseringsenheten
en strategisk nyckelfunktion i Marks kommun med ett brett uppdrag som sträcker sig från teknisk drift, IT-säkerhet, support till utveckling och digitalisering.Verksamheten består av idag 20 medarbetare.
Teamledarna inom enheten stöttar varandra i rollerna, samverkar och samarbetar med ett helhetsperspektiv samt vid behov planerar och prioriterar gemensamt.
Som ledare för team digitalisering är du den sammanhållande länken som tar fram mål och utvecklingsplaner tillsammans med teamet för att styra mot våra gemensamma digitala ambitioner. Ditt fokus ligger på att coacha gruppen, leda, planera och skapa rätt förutsättningar för teamet. Du fungerar även som en viktig brygga i samarbetet med teamen för användarstöd och infrastruktur för att säkra en helhetslösning för hela organisationen.
Ett stort fokus ligger på att utveckla hållbara samverkansformer och beslutsgrupper som stödjer både digitalisering och ett effektivt förändringsarbete.
Ditt uppdrag, med teamet som främsta resurs:
* koordinera uppföljningen av kommunens digitaliseringsarbete genom att sammanställa och rapportera insatser från nämnder och förvaltningar
* skapa tydliga processbeskrivningar så att alla vet hur vi tar ett initiativ från idé till nyttoanalys för att säkerställa att vi prioriterar de initiativ som ger mest värde för verksamheten.
* facilitera arbetsmöten
* skapa arbetssätt med verksamheterna för att tydliggöra behov, prioritera rätt insatser och skapa största möjliga nytta
* skapa förutsättningar för samarbete med andra enheter och grupper, vilket bidrar till en tydlig arbetsprocess från start till mål
* identifiera och lyfta framtida kompetens- och resursbehov för att säkerställa att teamet klarar sitt uppdrag
* etablerar ramverket för modellen systemförvaltning och objektstyrning
* etablera och förvaltar en kommunövergripande digitaliseringsportfölj, vilket inkluderar att ta fram ändamålsenliga arbetssätt samt att bereda och prioritera utvecklingsinitiativ ur ett strategiskt perspektiv.
* representera kommunen i regionala samverkansforum Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har användaren och teamet i fokus och bemöter alla med ett professionellt och lösningsorienterat förhållningssätt. Du arbetar strukturerat och håller ordning, skapar trygghet och stabilitet. Är nyfiken, problemlösande och trivs i en miljö där du får möta olika typer av digitaliseringsinitiativ.
Som person bidrar du till en god arbetsmiljö och delar gärna med dig av din kunskap.
Nu letar vi efter dig som tycker det är spännande att allt inte är på plats och att riktningen formas och vi gör det tillsammans.
Att du trivs med att vara med där det händer och som tycker det är kul att få vara med från början.Kvalifikationer
* relevant högskoleutbildning eller flerårig motsvarande arbetslivserfarenhet inom digitalisering
* erfarenhet att leda team och samordna funktioner
* erfarenhet inom portföljstyrning och systemförvaltningsmodeller
* god förståelse för samspelet mellan teknik, verksamhet och styrning
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet av PM3 eller liknande förvaltningsmodell
* erfarenhet från offentlig sektor
* SAFe
* ITIL
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Tjänsten innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras inför anställning. Tjänsten kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313859". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marks kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
IT och Digitaliseringschef
Susanne Borssén Josefsson susanne.borssenjosefsson@mark.se 0320-218715 Jobbnummer
