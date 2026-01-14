Teamledare Akutmottagningen NÄL
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vi söker teamledare som vill leda och utveckla Akutmottagningen på NÄL!
Akutmottagningen på NÄL är den största i Västra Götalandsregionen med cirka 70 000 besök per år vilket gör oss till en av landets största.
Vi söker dig som vill leda och utveckla akutmottagningen tillsammans med medarbetare och vårdenhetschef. Ditt övergripande uppdrag blir att samordna och leda det dagliga arbetet samt avlasta vårdenhetschef.
Ditt uppdrag och din roll
Du kommer tillsammans med teamledare och vårdenhetschef ansvara för personalplanering. Ni kommer att planera och strukturera schema så att avdelningens bemanning blir optimal utifrån verksamhetskrav såsom patientsäkerhet och arbetsmiljö. Detta innefattar korttidsbemanning, ledigheter och sjukfrånvaro. I samråd med teamledare och vårdenhetschef arbetar du med daglig styrning samt diverse andra arbetsuppgifter, både administrativa och verksamhetsnära tjänster utifrån verksamhetens behov. Du kommer också delvis att arbeta ute i verksamheten i din profession.
Som teamledare har du förmåga att balansera rollerna som medarbetare och arbetsledande funktion.
I din roll fungerar du också som förebild och ansvarar för att leda och utveckla dina medarbetare på ett inspirerande och inkluderande sätt. Det är också viktigt att du driver förändring tillsammans med medarbetarna, vilket kräver ett lyhört och inkluderande ledarskap där du också tar ansvar för att stärka NU-sjukvårdens rykte som arbetsgivare.
Du har en relevant gymnasial vård-och omsorgsutbildning för att kunna arbeta inom vår verksamhet. Du har god organisations-, samarbets- och kommunikationsförmåga. Du är en serviceinriktad person som trivs med en variation av arbetsuppgifter i ett högt tempo. Du tar stort eget ansvar och kan hantera att ha många bollar i luften. En god förmåga att samarbeta och att skapa förtroendefulla relationer kommer att krävas, då arbetet innebär mycket kontakt med medarbetare och chefer. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta på akutmottagning, har arbetet med TESSA och har goda IT -kunskaper.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot din ansökan. För ytterligare information kring tjänsterna kontakta Karin Rehnström.
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under hela ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
