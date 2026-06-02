Engagerad och erfaren PA sökes till 18-åriga Freja
Dea Freja AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland
2026-06-02
Vi söker en varm, trygg och lyhörd personlig assistent till Freja för omgående start och sommararbete i Ljugarn på Gotland.
Freja är 18 år och lever med omfattande funktionsnedsättningar. Hon har ett stort behov av stöd i sin vardag, både fysiskt och kommunikativt. Arbetet kräver därför närvaro, tålamod och en god förmåga att läsa av, tolka och skapa trygghet i både små och stora situationer.
Även om Frejas vardag begränsas av många svårigheter är det viktigt att du ser hennes resurser, vilja och personlighet. Du behöver vara lyhörd för hennes små signaler, kunna analysera och tolka dem korrekt samt hitta vägar till kommunikation och samspel.
Vi söker gärna dig som har erfarenhet av arbete med liknande funktionsnedsättningar och som känner dig trygg i att möta människor med stora omsorgsbehov. Det är viktigt att du kan arbeta lugnt, inkännande och med stor respekt för Frejas integritet och självbestämmande.
Det är meriterande om du är:
undersköterska
sjuksköterska
specialpedagog
fysioterapeut
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller annan omsorgsverksamhet med liknande behov är mycket värdefull. Det är också meriterande om du har erfarenhet av:
dövblindhet
CI (cochleaimplantat)
förflyttningar och hantering av muskelsvaga personer
epilepsi, kramper och akutmedicinering
slemmobilisering
inhalationer
hostmaskin
sondmatning
RIK
Vi tror att du som söker är:
empatisk och ansvarstagande
trygg i nära omsorgsarbete
lugn, stabil och flexibel
bra på att samarbeta men också trygg i att arbeta självständigt
Tjänsten gäller sommararbete i Ljugarn på Gotland, i en lugn och naturnära miljö nära havet. Freja har dubbel assistans så du kommer alltid att arbeta tillsammans med en person som känner Freja väl. Känner du att detta skulle kunna passa dig är du varmt välkommen att höra av dig och berätta lite om dig själv. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att rätt personkemi finns.
Med hänsyn till arbetets nära och personliga karaktär ser vi gärna kvinnliga sökande. Tjänsten kräver erfarenhet av kvalificerat omsorgs- och assistansarbete samt trygghet i att arbeta med personer med omfattande funktionsnedsättningar. Därför söker vi i första hand dig som har tidigare erfarenhet av liknande arbete.
Vi ser fram emot att hitta rätt person för en fin och trygg sommar tillsammans med Freja. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Via mail
E-post: deafreja@icloud.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Freja". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dea Freja AB
(org.nr 559482-4368) Kontakt
Elin Bergner deafreja@icloud.com 0705914090 Jobbnummer
