Lärare årskurs 4-6 till Stigslunds skola
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Stigslunds skola är en skola för årskurserna F-9 som är belägen i en vacker utemiljö ca 3 km från Gäve centrum. Vi arbetar aktivt med förebyggande och främjande arbete för att bibehålla en trygg miljö och god arbetsro på vår skola. Vi skapar goda förutsättningar för detta genom engagerade pedagoger, en aktiv elevhälsa och närvarande skolledning. Vi har en god samverkan med hemmet som är viktigt och en förutsättning för att vi ska lyckas i vårt uppdrag. En viktig del av vårt pedagogiska arbete är att utveckla elevernas läskompetens i alla ämnen. Vi är övertygade om att god läskompetens är en nyckel till framgång i skolan och i livet.
På Stigslunds skola får du möjlighet att arbeta i en kreativ miljö som kännetecknas av goda resultat, relationer, trygghet och utvecklingsvilja!
Nu finns möjligheten att bli en del av Stigslunds skola! Vi söker en engagerad lärare till årskurs 4-6 som vill bidra till en inspirerande och utvecklande lärmiljö.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så ansök redan idag! Välkommen med din ansökan!
Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
Som lärare i årskurs 4-6 får du möjlighet att inspirera, utmana och stötta elever i deras kunskapsutveckling. I uppdraget ingår undervisning med klassansvar samt mentorskap. Tillsammans med kollegor bidrar du till att skapa en trygg, lustfylld och varierad skoldag där elevernas bästa alltid står i fokus.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• Att undervisa i årskurs 4-6.
• Arbeta aktivt med elevernas läskompetens i alla ämnen.
• Planering, genomförande, bedömning och utvärdering av undervisningen.
• Kartläggning av elevers behov och anpassningar av undervisning efter deras förutsättningar.
• Mentorskap
Arbetet sker i nära samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare och utförs enligt gällande mål och riktlinjer. I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 4-6 och ämnena SV/SO/ENG, alternativt MA/NO.
• Du är förtrogen med och har kunskap om grundskolans läroplan.
• Du har förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.
• Du har kunskap om och erfarenhet av arbete med digitala verktyg, exempelvis dokumentation i Unikum eller Office.
• Meriterande för tjänsten med bred ämnes behörighet.
För att lyckas i rollen är du:
• Strukturerad: Du är strukturerad och planerar ditt arbete på ett genomtänkt sätt.
• Relationsskapande: Du tar initiativ i sociala sammanhang och har en förmåga att skapa tillit i dina yrkesrelationer.
• Samarbetsorienterad: Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare.
• Tydligt ledarskap: Du visar ett tydligt och tryggt ledarskap där du på ett naturligt sätt motiverar elever och skapar en miljö där de trivs och mår bra. Du har en god förmåga att skapa öppen dialog och anpassar ditt språk efter situation och målgrupp.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328442".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
801 84 GÄVLE
Gävle kommun, Stigslund rektorsområde Kontakt
Biträdande rektor
Angelica Evertsson angelica.evertsson@gavle.se 026-17 95 92
