Sjuksköterska till Lungonkologiskt centrum, Solna
Är du sjuksköterska och känner du att det är dags att pröva något nytt? Vill du vara med och utveckla Sveriges största enhet för utredning och behandling av lungcancer? Välkommen då till oss på Lungonkologiskt centrum!
Du erbjuds
en spännande möjlighet att arbeta som sjuksköterska på Lungonkologiskt centrum – Sveriges största enhet för lungcancervård
delaktighet i avancerade ingrepp och undersökningar i en stimulerande och utvecklingsfokuserad miljö
möjlighet till kompetensutveckling, inklusive rotation mellan olika delar inom verksamheten
en trygg och patientcentrerad arbetsmiljö med ett engagerat team och närvarande chef
chans att bidra till Karolinska Universitetssjukhusets vision: att bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
På Lungonkologiskt centrum bedrivs avancerade medicinska ingrepp och undersökningar, vilket skapar en stimulerande och varierad arbetsmiljö. Vi arbetar ständigt med förbättring och utveckling, där din delaktighet och dina idéer värdesätts. Vården utgår från patientens behov, med ett starkt fokus på både patienten och deras närstående. Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö och främjar en positiv, samarbetsinriktad kultur där du blir en viktig del av teamet.
På Bronkoskopienheten utförs olika lungmedicinska ingrepp såsom bronkoskopier, insättning av pleuradränage och olika typer av provtagningar från lungor. Ingreppen utförs i huvudsak på elektiva patienter men det finns även ett akut flöde där inneliggande patienter tas emot från hela sjukhuset. Som sjuksköterska är du med i ett team med andra sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Tillsammans arbetar ni för att utföra ingrepp på ett patientsäkert sätt. I rollen ingår hantering av läkemedel, sterila instrument, teknisk apparatur samt hantering av provmaterial. Vid en del ingrepp används Propofol-sedering. Särskild utbildning erbjuds för att få den kompetensen. I verksamheten finns även tillgång till en biträdande universitetssjuksköterska med intensivvårdskompetens. Teamet jobbar mycket med utveckling.
Tjänsten är förlagd till dagtid, måndag till fredag. Det finns möjlighet att rotera mellan bronkoskopin och andra enheter inom verksamheten, exempelvis dagvårdsavdelningen eller som kontaktsjuksköterska – något som skapar goda förutsättningar för kompetensutveckling.
Vi söker dig som
sätter patientens säkerhet i centrum, är empatisk och lyhörd för patientens och närståendes behov.
är trygg, stabil och har självinsikt har en god förmåga att arbeta självständigt och göra egna bedömningar
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt med ett omvårdnadsfokus
samarbetar väl med andra och bidrar till ett lyhört och smidigt samarbete i teamet
är lugn och behåller fokus i akuta situationer samt kan prioritera och fatta välgrundade beslut med patientens säkerhet i fokus.KvalifikationerKvalifikationer
svensk sjuksköterskelegitimation
minst två års erfarenhet som sjuksköterska
Meriterande:
specialistutbildning inom intensivvård, anestesi eller operation
erfarenhet av hantera medicinteknisk utrustning
erfarenhet av bronkoskopi och eller lungmedicin/lungonkologi
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Cancer
