Teknisk utesäljare till Jungheinrich Sundsvall
TNG Group AB / Säljarjobb / Sundsvall Visa alla säljarjobb i Sundsvall
2026-06-02
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Sollefteå
, Ånge
eller i hela Sverige
Ta nästa steg som senior account manager hos Jungheinrich i Sundsvall och utveckla affärer i hela Norrland.
Vill du arbeta med teknisk försäljning där du får skapa nya affärer, bygga långsiktiga kundrelationer och representera ett starkt varumärke? Jungheinrich söker nu en driven senior account manager med ansvar för att utveckla försäljningen i Norrlandsdistriktet.Här får du arbeta med försäljning av nya och begagnade truckar, leasinglösningar och korttidshyra till kunder inom industri, lager och logistik. Rollen passar dig som trivs ute hos kund, gillar att lyfta luren, jobba med kvalitetsprodukter och skapa affärer genom aktivitet, teknisk förståelse och långsiktiga relationer.Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt anställningserbjudande
Som senior account manager hos Jungheinrich får du ett självständigt och affärsnära uppdrag med stort ansvar för ett omfattande distrikt. Du representerar ett starkt varumärke med kvalitativa produkter och lösningar för kunder inom industri, lager och logistik. Här får du kombinera uppsökande försäljning med långsiktiga kundrelationer och arbeta nära både kunder, tekniker och erfarna säljkollegor.
Hos Jungheinrich blir du en del av ett stabilt internationellt bolag med hög teknisk kompetens, starkt kundfokus och produkter som håller hög kvalitet. Du erbjuds goda anställningsvillkor, en välutrustad arbetsvardag och rätt förutsättningar för att lyckas i en rörlig och kundnära roll.
Du får en gedigen introduktion med produktutbildning, samåkning med seniora säljare och löpande stöd från säljchef, tekniker och kollegor. Produktportföljen är bred och tekniskt avancerad, vilket gör att du får växa in i rollen steg för steg med rätt stöd omkring dig. Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
Du ansvarar för att utveckla försäljningen i distriktet Norrland, norr om Borlänge. Uppdraget innebär främst nykundsbearbetning, men också utveckling av befintliga kunder och uppföljning av pågående affärer.
Uppdraget omfattar:
Bearbeta nya kunder och bygga affärer i distriktet
Sälja nya och begagnade truckar, leasinglösningar och korttidshyra
Prospektering, kalla mötesbokningssamtal
Planera och genomföra kundbesök, både bokade möten och spontana besök
Driva säljprocessen från prospektering till offert, uppföljning och avslut
Arbeta aktivt i CRM system med pipeline, aktiviteter och kundhistorik
Följa upp leasingavtal, utbytesbehov och långsiktiga kundmöjligheter
Genomföra produktpresentationer och demonstrationer hos kund
Samarbeta med KAM, tekniker, serviceorganisation och systemavdelning vid större affärer och upphandlingar
Värt att veta
Rollen annonseras med Sundsvallsområdet som primär geografisk bas, men du kan även utgå från Umeå eller Östersund med omnejd. Du utgår från hemmakontor, med tillgång till tjänstebil och digitala arbetsverktyg för rollen.
Distriktet sträcker sig norr om Borlänge och norrut, vilket innebär mycket resande och regelbundna övernattningar, normalt minst en gång per vecka och periodvis mer. Resor på sju till åtta timmar enkel väg kan förekomma.
Du rapporterar till försäljningschef Sverige och har daglig kontakt med egna säljteamet samt nära samarbete med tekniker, serviceorganisation och huvudkontoret i Malmö. Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av självständig uppsökande B2B försäljning, gärna inom tekniska produkter, maskiner, fordon, industri, lager eller logistik. Du trivs i en aktiv och uppsökande roll där du tar kontakt med nya kunder, bygger ditt distrikt och driver säljprocessen framåt med tydlig aktivitet, struktur och god framförhållning i planeringen av dina kundbesök. Du är uthållig och har förståelse för längre säljprocesser, där affärer byggs steg för steg genom löpande uppföljning, behovsanalys och långsiktiga kundrelationer.
Teknisk förståelse och intresse är viktigt för rollen. Du behöver vara komfortabel med att sätta dig in i tekniska data, vara noggrann och ha ett öga för detaljer. Likaså behöver du kunna förstå kundens användningsmiljö och behov tillräckligt väl för att föra trovärdiga dialoger, skräddarsy lösningar och genomföra produktdemonstrationer. Erfarenhet från exempelvis truckar, maskiner, fordon, industriella lösningar eller annan teknisk försäljning är därför relevant.
Du har B-körkort, god datorvana, erfarenhet av CRM-system och grundläggande kunskaper i Excel. Truckkort är meriterande, men inget krav. Saknar du truckkort får du utbildning i samband med din introduktion. Du kommunicerar obehindrat i både tal och skrift på svenska och engelska, eftersom Jungheinrich är en internationell koncern.
Som person är du självgående, energisk och affärsdriven. Du är trygg i att ta kontakt med nya kunder, trivs ute hos kund och tycker om att planera dina dagar självständigt. Du bygger relationer på ett naturligt sätt och trivs med att möta olika typer av kunder, från lagerchefer och produktionschefer till inköpschefer och företagsledare.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med rekryterings- och konsultföretaget Talent Navigation Group (TNG) som med fördomsfri rekrytering, bemanning och interim hjälper arbetsgivare med kompetensförsörjning – snabbare, mer objektivt och med nya perspektiv som driver tillväxt. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och be dig göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första objektiv bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Kungsgatan 44 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
TNG Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Cecilia Lennér cilla.lenner@tng.se 0736790621 Jobbnummer
9940877