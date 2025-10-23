Teamleader till Riktiga's försäkringsteam
Tryggsam I Sverige AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-10-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tryggsam I Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-23Om företaget
Riktiga Försäkringar är ett varumärke under Tryggsam - ett av Sveriges snabbast växande företag inom trygghets- och säkerhetsbranschen. Vi växer snabbt och söker nu en engagerad Teamleader som vill vara med och leda vårt försäkringsteam till nästa nivå.
Rollen som TeamleaderSom Teamleader ansvarar du för att coacha, motivera och utveckla ett säljteam som arbetar med våra försäkringstjänster. Du leder teamet i det dagliga arbetet, sätter tydliga mål och följer upp prestationer - alltid med fokus på att skapa en positiv, energifylld och resultatinriktad kultur.
Genom närvarande ledarskap och kontinuerlig coachning hjälper du teamet att nå och överträffa sina mål.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och utveckla ett försäljningsteam inom försäkring
Coacha säljare i teknik, kundbemötande och resultatfokus
Följa upp KPI:er, driva förbättringar och skapa engagemang
Bidra till onboarding av nya säljare
Samverka nära försäljningschefen för att utveckla försäljningsstrategin
Vi söker dig som Har erfarenhet av att leda eller coacha inom försäljning, gärna inom telefonförsäljning
Är trygg i din kommunikation och brinner för att se andra växa
Har ett naturligt driv och gillar att skapa resultat tillsammans med ditt team
Trivs i en snabb, energifylld miljö där du får stort ansvar och inflytande
Erfarenhet från försäkringsförsäljning är meriterande men inte ett krav - det viktigaste är ditt ledarskap, ditt engagemang och din vilja att skapa framgång.
Vi erbjuder En ledarroll med stort ansvar och möjlighet att påverka
En kultur som präglas av energi, utveckling och framåtanda
Fast lön + prestationsbaserad bonus
Utbildning och kontinuerlig coachning i ledarskap och försäljning
En modern arbetsplats med stark teamkänsla och korta beslutsvägar
Ansökan
Vill du vara med och utveckla vårt försäkringsteam och ta nästa steg i din karriär som ledare? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Anställningsform: Provanställning 6 månader, därefter tillsvidare Start: Enligt överenskommelse Plats: Hästholmsvägen 28, 131 30 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tryggsam i Sverige AB
(org.nr 556920-4091), http://tryggsam.se/ Arbetsplats
Tryggsam Kontakt
Lina Martinsson lina.martinsson@tryggsam.com Jobbnummer
9571858