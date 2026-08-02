Servicetekniker spelmaskiner - bilen är din, dagen är din
ShopShop Finans AB / Maskinreparatörsjobb / Linköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping
2026-08-02
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🎮 VI FÖRVANDLAR TOMMA YTOR TILL SPELHALLAR – VILL DU HÅLLA DEM RULLANDE?
PlayFun ställer ut spelmaskiner hos restauranger, barer, köpcentrum, butiker och campingar – från Stockholm ner till Göteborg. Ibland handlar det om en enda kiddie ride i en galleria, ibland om en hel spelhall med 40 maskiner. Varje månad har tusentals människor kul tack vare våra maskiner.
Nu växer vi. Under 2026 och 2027 öppnar vi flera nya enheter – och vi söker dig som vill vara med och bygga dem.
🚐 VAD DU KOMMER ATT GÖRA
Du rullar ut med din arbetsbil fyra dagar i veckan och besöker våra anläggningar enligt ett körschema. Du sköter och rengör maskinerna, ställer tillbaka det som besökarna flyttat på, felsöker och reparerar. När vi öppnar nya enheter tar du emot leveranserna från utlandet, packar upp maskinerna och installerar dem på plats.
Du jobbar mestadels själv, med veckomöte tillsammans med oss ägare. Ingen chef som andas dig i nacken och ingen stämpelklocka – det viktiga är att enheterna besöks enligt schema och håller toppskick. Hur du lägger upp dagen är i hög grad upp till dig.
🔧 VEM DU ÄR
⚙️ Tekniskt intresserad och gillar att lista ut hur saker fungerar
🧭 Självgående, tar egna beslut och hittar kreativa lösningar istället för att vänta på besked
💪 I god fysisk form – många maskiner är tunga och du behöver kunna hugga i
🚗 B-körkort
Du behöver inte ha jobbat med spelmaskiner tidigare. Vi lär upp dig från grunden. Men viljan att lära måste komma från dig.
Vi är ett litet, snabbfotat bolag som lever på bra maskiner, bra lägen och hög service. Det passar dig som gillar frihet under ansvar och inte trivs med paragrafrytteri.
💰 VAD VI ERBJUDER
Fast lön plus provision på varje ny enhet vi öppnar. Vi har flera etableringar i loopen – och för varje ny plats som rullar igång växer din lön. Det är ingen luftig morot långt fram i tiden, du ser den i lönespecen.
🚙 Egen arbetsbil
⏰ Fria arbetstider inom körschemat
🎓 Full upplärning – vi står för allt
🚀 En plats i ett bolag där du faktiskt får vara med och bygga
Vi tänker långsiktigt. Går det bra för oss ska det gå bra för dig.
📌 DET DU OCKSÅ SKA VETA
Arbetet sker till stor del i ensamhet. Det är fysiskt. Och några gånger om året blir det intensivt när en ny enhet ska upp – då kan det handla om längre pass flera dagar i rad, som du självklart får kompenserat i ledig tid efteråt. Vi säger det redan i annonsen, för vi gillar raka puckar.
Tjänsten är på c:a 75 procent, fyra dagar i veckan enligt körschema, med möjlighet att växa i takt med att vi öppnar fler enheter.
📨 ANSÖK
Skicka några rader om dig själv och varför just du passar hos oss. Vi läser ansökningarna löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittat rätt person – så vänta inte för länge. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: play@playfun.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker Linköping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ShopShop Finans AB
(org.nr 556796-3623), https://playfun.se
Hjulsbrovägen 37B (visa karta
)
589 35 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PlayFun Jobbnummer
10018032