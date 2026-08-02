Personlig assistent sökes timvikarie i Tomelilla,
Saki Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tomelilla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tomelilla
2026-08-02
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Om jobbet
Saki Assistans är verksamma över hela Sverige och arbetar med personlig assistans med människor med funktionsnedsättningar. Vi arbetar efter fyra grundpelare som speglar verksamheten och våra värderingar Inflytande, Närhet, Flexibilitet och Förståelse arbetar vi för att våra uppdragsgivare, trots en funktionsnedsättning, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Du tar egna initiativ och ser möjligheter istället för problem.
Du skall ha förståelse för kunden och dennes situation och på ett professionellt sätt kunna lösa uppkomna problem.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i en annan människas liv?
Vi söker nu en trygg, engagerad, punktlig, som har lätt för att samarbeta och flexibel timvikarie som kan arbeta vid ordinarie personals frånvaro.
Du kommer att arbeta med en 36-årig man som använder rullstol. Som personlig assistent blir du en viktig del av hans vardag och hjälper honom med det stöd han behöver för att leva ett tryggt, aktivt och meningsfullt liv.
Arbetet utförs främst på daglig verksamhet inom Tomelilla kommun, där du stöttar Emin under dagen. Arbetet kan även innebära stöd vid andra aktiviteter utifrån hans behov.
Vi söker dig som:
✔️ Är ansvarstagande, lugn och pålitlig.
✔️ Har ett positivt bemötande och god samarbetsförmåga.
✔️ Är flexibel och kan arbeta vid behov.
✔️ Erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men personkemi och engagemang är viktigast.
Vi erbjuder:
✅ Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad varje dag.
✅ Anställning hos ett seriöst och etablerat assistansföretag med många års erfarenhet inom personlig assistans.
✅ Introduktion och stöd från ett erfaret team.
✅ En trygg arbetsplats med god arbetsmiljö.
✅ Arbete i Tomelilla kommun.
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt. Var god ange annonsrubrik i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: Jobbansokan@sakiassistans.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saki Assistans AB
(org.nr 556790-9428)
273 33 TOMELILLA Jobbnummer
10018043