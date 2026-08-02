Acceptanstestledare - offentlig verksamhet inom hälso- och sjukvård
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2026-08-02
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Vi söker acceptanstestledare till en offentlig verksamhet inom hälso- och sjukvård i Stockholm. Du ansvarar för planering, samordning och genomförande av acceptanstest (UAT) när nya IT-stöd införs och befintliga vidareutvecklas. Rollen sitter mellan verksamheten, intern IT och externa leverantörer, och det är du som säkerställer att lösningen uppfyller verksamhetskrav, regulatoriska krav samt krav på informationssäkerhet och dataskydd innan driftsättning.
Snabbfakta
Start: 24 augusti 2026
Omfattning: Heltid, 100 %
Plats: Stockholm, på plats hos kunden
Anställningsform: Underkonsult via Lynqa, vi tar avtal och fakturering
Uppdragslängd: Till 23 augusti 2027, med option på förlängning 2 × 6 månader
Sista dag att ansöka är 5 augusti 2026
Vad du ska göra
Planera och leda acceptanstest inom projekt och förvaltning
Ta fram och förvalta riskbaserad teststrategi och acceptanstestplan
Säkerställa spårbarhet mellan krav och testfall
Koordinera verksamhetsrepresentanter, testresurser och externa leverantörer
Säkerställa tillgång till korrekt och anonymiserad testdata
Följa upp och prioritera defekter inför go-live, och ta fram beslutsunderlag för go/no-goPubliceringsdatum2026-08-02Kvalifikationer
Minst 4 års erfarenhet som testledare, varav minst 3 år som acceptanstestledare inom de senaste 5 åren
Huvudansvarig acceptanstestledare i minst 4 genomförda uppdrag inom komplexa verksamhetssystem
Erfarenhet av att leda acceptanstest som omfattar flera verksamhetsområden, flera integrationer och flera leverantörer
Erfarenhet av att ta fram teststrategi och testplan, koordinera genomförande och lämna rekommendation om produktionssättning
Erfarenhet av ReqTest, där du själv satt upp teststruktur och dashboards
Flytande svenska i tal och skrift
Två referensuppdrag som acceptanstestledare, båda med ReqTest, minst ett i offentlig sektor och minst ett i en komplex organisation, båda minst 6 sammanhängande månader och genomförda inom de senaste 3 åren
Meriterande
Erfarenhet från hälso- och sjukvård eller vård-IT, exempelvis journalsystem, e-hälsotjänster eller patientdata under GDPR
Testledning i stora program eller projekt, samt leverantörsstyrning
Teknisk testning, testautomation, API-testning, testdatahantering (TDM) och testmiljöer
Azure DevOps, kravhantering, förändringsledning kopplad till test, Test Governance och metodutvecklingSå ansöker du
Skicka ditt CV till armin@lynqa.se
senast 5 augusti 2026. Urvalet sker löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Frågor besvaras av Armin Tankovic, armin@lynqa.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8158876-2126791". Arbetsgivare Lynqa AB
(org.nr 559163-2780), https://jobs.lynqa.se
Parkvägen 2 (visa karta
)
169 41 SOLNA Arbetsplats
Lynqa Jobbnummer
10018041