Acceptanstestledare - offentlig verksamhet inom hälso- och sjukvård

Lynqa AB / Datajobb / Stockholm
2026-08-02


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lynqa AB i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Mölndal, Lund eller i hela Sverige

Vi söker acceptanstestledare till en offentlig verksamhet inom hälso- och sjukvård i Stockholm. Du ansvarar för planering, samordning och genomförande av acceptanstest (UAT) när nya IT-stöd införs och befintliga vidareutvecklas. Rollen sitter mellan verksamheten, intern IT och externa leverantörer, och det är du som säkerställer att lösningen uppfyller verksamhetskrav, regulatoriska krav samt krav på informationssäkerhet och dataskydd innan driftsättning.
Snabbfakta
Start: 24 augusti 2026

Omfattning: Heltid, 100 %

Plats: Stockholm, på plats hos kunden

Anställningsform: Underkonsult via Lynqa, vi tar avtal och fakturering

Uppdragslängd: Till 23 augusti 2027, med option på förlängning 2 × 6 månader

Sista dag att ansöka är 5 augusti 2026

Vad du ska göra
Planera och leda acceptanstest inom projekt och förvaltning

Ta fram och förvalta riskbaserad teststrategi och acceptanstestplan

Säkerställa spårbarhet mellan krav och testfall

Koordinera verksamhetsrepresentanter, testresurser och externa leverantörer

Säkerställa tillgång till korrekt och anonymiserad testdata

Följa upp och prioritera defekter inför go-live, och ta fram beslutsunderlag för go/no-go

Publiceringsdatum
2026-08-02

Kvalifikationer
Minst 4 års erfarenhet som testledare, varav minst 3 år som acceptanstestledare inom de senaste 5 åren

Huvudansvarig acceptanstestledare i minst 4 genomförda uppdrag inom komplexa verksamhetssystem

Erfarenhet av att leda acceptanstest som omfattar flera verksamhetsområden, flera integrationer och flera leverantörer

Erfarenhet av att ta fram teststrategi och testplan, koordinera genomförande och lämna rekommendation om produktionssättning

Erfarenhet av ReqTest, där du själv satt upp teststruktur och dashboards

Flytande svenska i tal och skrift

Två referensuppdrag som acceptanstestledare, båda med ReqTest, minst ett i offentlig sektor och minst ett i en komplex organisation, båda minst 6 sammanhängande månader och genomförda inom de senaste 3 åren

Meriterande
Erfarenhet från hälso- och sjukvård eller vård-IT, exempelvis journalsystem, e-hälsotjänster eller patientdata under GDPR

Testledning i stora program eller projekt, samt leverantörsstyrning

Teknisk testning, testautomation, API-testning, testdatahantering (TDM) och testmiljöer

Azure DevOps, kravhantering, förändringsledning kopplad till test, Test Governance och metodutveckling

Så ansöker du
Skicka ditt CV till armin@lynqa.se senast 5 augusti 2026. Urvalet sker löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Frågor besvaras av Armin Tankovic, armin@lynqa.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8158876-2126791".

Arbetsgivare
Lynqa AB (org.nr 559163-2780), https://jobs.lynqa.se
Parkvägen 2 (visa karta)
169 41  SOLNA

Arbetsplats
Lynqa

Jobbnummer
10018041

Prenumerera på jobb från Lynqa AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lynqa AB: