Restaurangbiträde till Nawabi Kitchen

Nawabi Kitchen AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-08-02


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Nawabi Kitchen AB, indisk restaurang, söker en restaurangbiträde till vår servering.

Publiceringsdatum
2026-08-02

Dina arbetsuppgifter
Hantera kassan
Ta emot beställningar i restaurangen och via telefon
Servering och kundbemötande
Övriga förekommande arbetsuppgifter i restaurangen

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av restaurangarbete (meriterande men inget krav)
Kan arbeta i team och har god samarbetsförmåga
Talar och förstår begaliska, svenska eller engelska
Är flexibel med arbetstider (kvällar/helger kan förekomma)

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Skicka din ansökan endast via e-post till rahimcsc@gmail.com
E-post: rahimcsc@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Nawabi Kitchen AB (org.nr 559273-4114)

Arbetsplats
Nawabi Kitchen

Jobbnummer
10018050

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