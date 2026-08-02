La gondola Vännäs
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2026-08-02
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La Gondola i Vännäs söker en erfaren pizzabagare för en heltidstjänst.
Är du en engagerad och ansvarstagande pizzabagare som trivs med att arbeta i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-08-02Dina arbetsuppgifter
Tillagning av pizzor enligt våra recept och kvalitetskrav.
Förberedelse av råvaror och deg.
Säkerställa god hygien och livsmedelshantering enligt gällande regler.
Hålla arbetsplatsen ren och välorganiserad.
Samarbeta med övrig personal för att ge våra gäster bästa möjliga service.Kvalifikationer
Minst 1 års som pizzabagare.
Goda kunskaper i pizzabakning och livsmedelshantering.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Ansvarsfull, noggrann och stresstålig.
Serviceinriktad och positiv.
Vi erbjuder
Heltidsanställning.
En trygg arbetsplats med trevliga kollegor.
Möjlighet att utvecklas inom företaget.
Lön enligt överenskommelse.
Arbetsplats: La Gondola, Vännäs
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Skicka ditt CV och en kort presentation. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan per mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-17
E-post: lagondola1_2015@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barzan AB
(org.nr 556996-7382)
Umevägen 4 (visa karta
)
911 32 VÄNNÄS Arbetsplats
Barzan AB Jobbnummer
10018046