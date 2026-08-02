Utbildningssamordnare med fokus på administrativt stöd - Eskilstuna
Fortifikationsverket / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2026-08-02
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Fortifikationsverket söker nu en utbildningssamordnare till vår utbildningsenhet.
Har du några års erfarenhet av att arbeta i en administrativ och samordnande roll? Är du en person som är ordningsam, strukturerad och gillar att samarbeta med andra? Är du duktig på att använda digitala system, verktyg och AI? Om det här är du, sök vår spännande tjänst idag!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där ditt arbete gör verklig skillnad för Sveriges trygghet och framtid.
Som utbildningssamordnare på Fortifikationsverket kommer du att arbeta i den centrala utbildningsenheten som ingår i HR- och kommunikationsavdelningen. Enheten består idag utav en enhetschef, en utbildningsadministratör, två utbildningsproducenter samt fem utbildningsspecialister.
Utbildningsenheten ansvarar för myndighetens utbildningsbaserade kompetensutveckling och arbetar nära verksamheten för att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling. Genom analys, planering och utveckling tar vi fram utbildningar och lösningar som möter verksamhetens behov – idag och i framtiden. Vi ansvarar även för introduktionsprocessen för nya chefer och medarbetare samt för myndighetens lärplattform (LMS). Hos oss är utveckling en självklar del av vardagen, och vi arbetar tillsammans för att ständigt förbättra våra arbetssätt och metoder.
Vårt uppdrag ställer höga krav på flexibilitet, samarbete och ett lösningsorienterat arbetssätt. Samtidigt är det viktigt att vi arbetar strukturerat och följer de riktlinjer och processer som styr vår verksamhet. Vi är ett engagerat team som arbetar nära varandra och verksamheten för att skapa förutsättningar för lärande och kompetensutveckling som bidrar till ett säkrare Sverige.
I rollen som utbildningssamordnare får du en varierad roll där du arbetar med att administrera och samordna utbildningsinsatser, utbildningsprojekt och stödja i upphandlingar ihop med andra på enheten och i verksamheten.
Du och vår utbildningsadministratör ansvarar tillsammans för att administrera vår lärplattform (LMS). Du bidrar också till att utveckla digitala lösningar inom utbildningsområdet som leder till effektivare arbetssätt.
Ansvarsområden för tjänsten:
Administrera vårt Learning Management System (LMS) ihop med vår utbildningsadministratör
Administrera och samordna utbildningsinsatser, aktiviteter och projekt
Vara ett administrativt stöd i större utbildningsprojekt och upphandlingar
Ta fram underlag, dokumentation, rapporter och presentationerPubliceringsdatum2026-08-02Kvalifikationer
Skallkrav:
Eftergymnasial utbildning inom område som arbetsgivaren bedömer relevant
Några års erfarenhet från administrativt och samordnande arbete
God digital kompetens med god förståelse för AI och moderna digitala verktyg
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel, PowerPoint och Word
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i LMS eller andra utbildningsadministrativa system
Erfarenhet av Grade solutions LMS
Erfarenhet av HR- eller utbildningsadministration
Erfarenhet av offentlig verksamhet
Erfarenhet av systemimplementeringar eller förändringsarbete
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss, och vi lägger stor vikt vid din lämplighet. Du är är serviceinriktad, prestigelös och kvalitetsmedveten. Du samarbetar väl med andra, är strukturerad och har förmågan att stötta teamet i att behålla fokus under press. Kunskapsöverföring och att aktivt bidra till organisationens utveckling ser du som en självklar del av ditt arbete.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning med möjlighet till provanställning. Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Eskilstuna som ligger centralt med fem minuters promenad från centralstationen. Vi har verksamhet över hela landet och därför förekommer resor inom Sverige i tjänsten. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast den 24 augusti 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor om tjänsten
I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Human Capital.
Välkommen att kontakta rekryteringskonsult Adam Bernhoff via adam.bernhoff@humancapital.se
, +46704158513. Då ansökningstiden infaller under semesterperiod besvaras frågor från 10 augusti. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
631 89 ESKILSTUNA Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
10018037