CE-chaufför med ADR till en kund utanför Borås
OnepartnerGroup Borås AB / Fordonsförarjobb / Mark Visa alla fordonsförarjobb i Mark
2026-08-02
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Har du CE-körkort och ADR-behörighet och arbetar med ett högt säkerhetstänk? Nu söker vi en ansvarsfull och noggrann CE-chaufför till en kund utanför Borås som har fokus på kvalitet, säkerhet och långsiktiga relationer. Uppdraget avser fjärr- och distributionskörning och rollen passar dig som trivs med stort eget ansvar, självständigt arbete och tydliga rutiner.
Om rollen
Som chaufför ansvarar du för fjärr- och distributionskörning med transport av kemikalier till kunder runt om i Sverige enligt gällande ADR-regelverk. Rollen innebär ett stort ansvar där du säkerställer att transporter genomförs på ett säkert, noggrant och professionellt sätt. Du medverkar vid lastning och lossning av gods, utför truckkörning med bland annat motviktstruck och ledstaplare samt ansvarar för fordon, last och tillhörande transportdokumentation. I arbetet ingår även daglig tillsyn av fordonet och ett nära fokus på säkerhet, kvalitet och efterlevnad av gällande rutiner.
Heltid, 40 timmar/vecka (4 arbetsdagar)
Dagtid
Nuvarande schema:Måndag: 06.00–18.45
Tisdag: 06.00–15.45
Onsdag: Ledig
Torsdag: 06.00–15.45
Fredag: 06.00–16.45
Körningarna sker över dagenHemgång varje dag – övernattning i bil kan förekomma men är mycket sällsyntVarierande körningar
Om dig
Vi söker dig som har:
CE-körkort
Giltigt YKB
ADR förarintyg (grund)
Truckkort
Förarkort
God svenska i tal och skrift
Bekväm med handdatorer och digitala system
Har mycket högt säkerhetstänk
Är ansvarsfull, strukturerad och noggrann
Trivs med självständigt arbete
Förstår vikten av regelverk och rutiner vid kemikalietransporter
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Karol Doyo. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Borås AB
(org.nr 556946-6658), https://www.onepartnergroup.se/
519 94 BJÖRKETORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Konsultchef
Karol Doyo karol.doyo@onepartnergroup.se +46738417524 Jobbnummer
10018034