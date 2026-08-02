Badrumsbyggare, plattsättare, Snickare
Jacobson renovering AB / Murarjobb / Stockholm Visa alla murarjobb i Stockholm
2026-08-02
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Självgående Badrumsbyggare sökes – Stockholm
Jacobson Renovering AB söker en erfaren och självgående badrumsbyggare som vill bli en del av ett växande företag med fokus på kvalitet och yrkesstolthet.Publiceringsdatum2026-08-02Om tjänsten
Du kommer att arbeta med kompletta badrumsrenoveringar och ansvara för hela projektet – från stomme till färdigt badrum. Vi söker dig som kan arbeta självständigt och leverera ett professionellt resultat.Dina arbetsuppgifter
Snickeriarbeten
Tätskikt enligt gällande branschregler
Plattsättning av väggar och golv
Enklare måleriarbeten
Planering och genomförande av egna projekt
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet av badrumsrenoveringar.
Kan bygga ett badrum självständigt från start till färdigställande.
Har B-körkort.
Är ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten.
Kan lämna minst en referens från tidigare arbetsgivare eller uppdragsgivare.
Talar svenska eller engelska.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön.
Möjlighet till ackordslön för dig som arbetar effektivt och håller hög kvalitet.
Lön och anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Friskvårdsbidrag.
Tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal.
Arbetskläder och professionella verktyg.
Möjlighet till prestationsbonus och årsbonus.
Långsiktig anställning med goda utvecklingsmöjligheter.
Vi värdesätter kvalitet, ansvar och yrkesstolthet. Hos oss får du frihet under ansvar och möjlighet att arbeta i ett företag där ett väl utfört arbete uppskattas.Så ansöker du
Skicka ditt CV till jacobsonrenovering@gmail.com
eller ring 073-506 92 02 för att boka ett möte.
Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: abdullohecommerce@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jacobson renovering AB
(org.nr 559289-4413), https://www.jacobsonrenovering.se/
111 20 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10018033