Teamleader RentalHome.Se
2025-08-17
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
, Stockholm
, Norrtälje
, Tyresö
, Ljusdal
Du som kan hålla i allt, även rekrytering, och när ingen annan kan så rycker du in praktiskt och löser problemet, även om det är söndag kväll, om ingen annan kan. Oavsett om det gäller att städa ett hus eller fixa något åt en gäst.
Se våra hemsidor:www.rentalhome.sewww.ramsjocamping.comwww.uthyres.euwww.billebro.se
Kan du utveckla vår verksamhet så att det blir mer symbios mellan de 2 olika verksamheterna - så att fler kunder blir kunder i bägge? Genom att utveckla konferensverksamhet tex så blir bägge använda till samma, även att hyra ut studio och replokaler kompletta med utrustning så gynnas bägge.
Kan du hålla ordning på många olika bokkningar, planering och fakturering?
Har du egen erfarenhet av wix, airbnb, booking, expedia, channel managers?
Gillar du att vara spindeln i nätet och blixtsnabbt svara kunder?
Vi har 35 egna bostäder plus att vi bokar även andra bostäder åt våra kunder.
Du gillar att växa och även att vi växer och expanderar.
Du gillar att ta ansvar och kan ta egna beslut, även att förhandla om priser med kunder.
Vi är ett litet team med 5 timanställda. Vi har även många förfrågningar från volontärer - du får gärna redan på en gång organisera den delen.
Vi skulle kunna erbjuda konferenslokaler då vi äger både företagshuset Mejeriet i Ånge och Ramsjö folkets hus samt camping. Du kan marknadsföra och hitta kunder för detta samt även kompletta bröllopskoncept.
Gärna att du har egna kontakter sedan tidigare med kunder.
Vi driver även ljud ljus verksamhet se www.billebro.se
- där finns behov att komma ut på amazon.
Vi förfogar över enorma mängder utrustning, fordon och inventarier, tusentals kvm, hälften av detta vill vi sälja iväg och vi har dragit igång det med 4 konton på tradera och andra sajter. Ett jättestort plus om du kan hålla i det också.
Välkommen med din ansökan!
Glöm inte att ange bostadsort eller om du är flyttbar - vi har bostäder.
Skicka gärna med en bild på dig samt CV och löne-anspråk.
Om du även anger 2 referenser så är vi glada och tacksamma.
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: invoice@billebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teamleader Controller". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592), http://www.rentalhome.se
Vansjövägen 4 (visa karta
)
775 96 KRYLBO Arbetsplats
Rental Home Krylbo Jobbnummer
9461545