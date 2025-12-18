Teamleader med analytisk förmåga till training/ILS
BAE Systems Hägglunds AB / Logistikjobb / Örnsköldsvik Visa alla logistikjobb i Örnsköldsvik
2025-12-18
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik
, Karlskoga
eller i hela Sverige
BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik befinner sig i en expansiv fas med anledning av flera nya affärer.
För att möta den stora efterfrågan på utbildningar rekryterar gruppen training en team leader. Var med och forma avdelningen training för att möta framtidens behov av utbildning.
Välkommen till en framtid fylld av möjligheter!
Din Framtida utmaning
Om du vill arbeta i en världsledande internationell högteknologisk koncern kan vi erbjuda ett intressant uppdrag som Teamleader med ansvar att analysera utbildningsbehov.
Du kommer tillhöra enheten Training & eLearning och arbeta i gruppen Training som idag består av en training specialist/analytiker, två Team leader och nio tekniska utbildare. Där kommer du vara ansvarig för att bryta ner kundens behov av utbildning samt fördela det operativa arbetet gällande CV90 till enhetens utbildare. Du kommer att fungera som linjens resurs inom projekten.
Utbildning är ett av de sista stegen vid överlämning av ett system till en kund. Därav kommer du ha en betydelsefull roll för ett lyckat resultat av en leverans ut till kund.
Utbildning ingår även som en del av Hägglunds supporttjänster efter leverans under supportfasen.
Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. vara att:
- - Analysera kundens utbildningsbehov.
- - Kravnedbrytning kopplat mot utbildning.
- - Kundmöten.
- - Fördela och organisera det operativa arbetet inom gruppen.
- - Planera interna och externa utbildningsuppdrag.
- - Ta fram utbildningsunderlag.
- - Utvärdera utbildningsresultat och föreslå vidareutvecklande utbildningar
Om avdelningen
Utbildning är den avdelning inom ILS som analyserar, planerar och genomför behovet av utbildning och träningsmöjligheter inom respektive projekt. Kärnverksamheten är att utbilda på företagets produkter och tjänster. Mottagarna för utbildning är i första hand BAE Systems Hägglunds kunder och målgrupperna utgörs främst av:
- Brukare, d.v.s. fordonsbesättningar
- Fordonsinstruktörer
- Fordonstekniker
- Underhållspersonal
Våra utbildningsuppdrag sker både inom och utanför Sveriges gränser. Resor är en del av vår vardag.
Den du är
Du är en analytisk och nyfiken person som drivs av att lösa tekniska problem och skapa goda förutsättningar för lärande hos kund. Du trivs i en ledande roll, arbetar strukturerat och kommunicerar obehindrat på engelska i både tal och skrift.
Vi söker dig som:
Är analytisk och lösningsorienterad med intresse för tekniska utmaningar.
Har en positiv inställning, initiativförmåga och vilja att prestera.
Trivs med att tala inför grupp och stötta kundens lärande.
Har ett gott organisatoriskt sinne och uppskattar en ledande roll.
Har mycket god kommunikativ förmåga på engelska i tal och skrift.
Har erfarenhet av utbildningsarbete, särskilt behovsanalys, pedagogisk utveckling och presentationsteknik.
Gärna har erfarenhet av militära fordon och ett tekniskt intresse (meriterande).
Vi erbjuder:
En utvecklande roll i ett framgångsrikt företag.
Goda möjligheter att stärka både din kompetens och din framtida karriär.
Vad blir du del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik!
Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund.
Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.Publiceringsdatum2025-12-18Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till;
Johan Gripenrot, chef Training & eLearning, 072 577 22 93 eller Mathilda Nedelius, 0660-216031
Sista ansökningsdag är den 16e januari men vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/406". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
(org.nr 556305-6059) Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Mathilda Nedelius 0660-216031 Jobbnummer
9651238