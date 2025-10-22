Teamchef till HEM:s Transportavdelning
Vi levererar en så enkel sak som trygghet.
Som det största energi- och miljöbolaget i regionen bidrar vi med samtliga delar till ett fungerande och hållbart samhälle. Vi levererar el till din kaffebryggare 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året och tar hand om den efter att den bryggt sin sista kopp. Våra anställda är vardagshjältar, är du?För dig som brinner för ledarskap och att skapa struktur - vi söker nu en teamchef till insamling och transport! Här får du en nyckelroll i en samhällsviktig verksamhet där både hållbarhet, utveckling och kvalitet står i centrum.
OM TJÄNSTEN
Som teamchef leder du medarbetare, driver utveckling av teamet och ser till att såväl administration som det praktiska arbetet håller högsta kvalitet med dagliga och strategiska frågor för att stödja organisationen i dess mål inom verksamhetsområde återvinning.
Som teamchef på vår transportavdelning arbetar du i första hand med människor; dina medarbetare, dina närmsta teamchefskollegor, våra kunder, transportledare för att bara nämna några. Vårt gemensamma uppdrag är att säkerställa att insamling och transport av avfall och återvinningsmaterial genomförs effektivt, både i egen regi och i samverkan med externa entreprenörer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Personal- och arbetsmiljöansvar för ditt team bestående av ca 15 chaufförer/renhållningsarbetare
• Rekrytering, bemanning och utveckling av teamet
• Daglig styrning, uppföljning och optimering av verksamheten
• Kontakt och service gentemot våra kunder
• Deltagande vid upphandlingar samt verksamhetsutvecklande projekt
DIN PROFIL
Du är en kommunikativ och handlingskraftig ledare som trivs med att inspirera och utveckla ditt team. Förmågan att strukturera och prioritera är avgörande för att lyckas i rollen, liksom att vara innovativ och resultatdriven. Du bidrar aktivt till organisationens utveckling och arbetar för att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
• Minst gymnasieutbildning i grunden, gärna kompletterad med eftergymnasiala studier inom transport, logistik eller motsvarande relevant erfarenhet från transportbranschen
• Relevant utbildning inom ledarskap.
• Grundläggande kunskaper och/eller praktisk erfarenhet av avtals- och transporträtt (kör- och vilotider etc).
• Minst körkortsbehörighet B
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet från renhållningsbranschen
• Erfarenhet av att leda och utveckla team mot uppsatta mål
• Erfarenhet av Fordonskontroll, Fetchplanner och web-IDHA
• Drivit och genomfört någon form av förändringsprojekt
• C-kort/CE- behörighet samt YKB
ANSÖKAN
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Vi ser fram emot att få veta mer om dig! Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan - tillsammans gör vi skillnad varje dag. Eftersom urval och intervjuer kommer att ske löpande vill vi gärna ha din ansökan snarast, dock senast 2025-11-06.
