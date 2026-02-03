Teamchef Projektbeställare
Kraftringen Energi AB (publ) / Chefsjobb / Lund Visa alla chefsjobb i Lund
2026-02-03
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftringen Energi AB (publ) i Lund
, Eslöv
, Klippan
, Helsingborg
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Vill du ta ett strategiskt och operativt ledaransvar i en verksamhet som befinner sig mitt i energiomställningen? Kraftringen Nät förvaltar och utvecklar Sveriges femte största elnät och befinner sig i en omfattande expansions- och moderniseringsfas. Vi söker nu en trygg och drivande Teamchef Projektbeställare som vill vara med och forma framtidens smarta och hållbara elnät.
Ditt framtida team
Som Teamchef Projektbeställare leder ett team om nio (9) Projektbeställare och ingår i avdelningen Projekt om totalt 27 medarbetare som tillsammans arbetar för att utveckla ett effektivt, professionellt och sammanhållet arbetssätt genom hela projektkedjan.
Rollen som Teamchef Projektbeställare innebär ett nära samarbete med Teamchef Projektingenjörer, Projektcontroller, Avtalssamordnare, HSE-specialist och Verksamhetsutvecklare samt tvärfunktionellt med övriga kollegor inom Kraftringen Nät. Stort fokus kommer även ligga på samarbetet med leverantörer.
Du rapporterar direkt till Avdelningschef Projekt och sitter med i Projektavdelningens ledningsgrupp och i tvärfunktionella teamchefsgruppen för Kraftringen Nät.
Din roll hos oss
Som Teamchef Projektbeställare har du ett övergripande ansvar för att leda och styra Kraftringen Näts investerings- och reinvesteringsprojekt. Du säkerställer, i linje med verksamhetens mål och strategier, att projekten genomförs med rätt kvalitet, inom beslutade tidsramar och med god kostnadskontroll.
Ditt team ansvarar för beställning och styrning av projekt såsom:
kabel- och luftledningsprojekt
större kundanslutningar
om- och nybyggnationsprojekt av fördelningsstationer
nätstationer och kabelskåpsprojekt.
Utöver personalansvar har du en central roll i att vidareutveckla arbetssätt, styrmodeller och samverkan med entreprenörer och interna intressenter.
I rollen Teamchef Projektbeställare kommer du få möjlighet att kombinera ledarskap, affärsmässighet och samhällsnytta i en organisation med höga ambitioner och tydligt framtidsfokus.
Tjänsten är placerad i Lund.
Vem är du?
Du är en närvarande och affärsmässig ledare som trivs i en miljö där mycket händer. Du tar ett helhetsansvar, arbetar strukturerat och har förmåga att kombinera strategiskt perspektiv med operativ förståelse.
Som ledare är du kommunikativ, trygg och tydlig. Du har ett genuint intresse för att utveckla både människor och verksamhet, och du skapar engagemang genom tillit, delaktighet och tydliga mål. Du bidrar aktivt till ett klimat där innovation, samarbete och ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis elkraftsteknik, ekonomi eller entreprenadjuridik, alternativt annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet
Erfarenhet från elnätsbranschen och god kännedom om EBR
Flera års ledarerfarenhet med personalansvar
Dokumenterad erfarenhet av projektledning, inklusive projektekonomi och projektuppföljning
Erfarenhet av upphandling, avtal och samarbete med entreprenörer
God kunskap om AMA samt entreprenadjuridik, inklusive AB04 och ABT06
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta enligt LUF.
Vi erbjuder dig
Det krävs mod för att leda energiomställningen. Och det modet finns här, på Kraftringen. Vi tror att ett starkt energisystem börjar med medarbetare som har förutsättningar att må bra och skapa balans mellan arbete och fritid. Därför erbjuder vi förmåner som stödjer ett hållbart arbetsliv för alla som arbetar hos oss. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner.
Här får du möjlighet att växa i en organisation som driver energiomställningen framåt, samtidigt som du blir en del av en kultur där samarbete, trygghet och respekt för varandra genomsyrar vardagen. Tillsammans bygger vi framtidens energilösningar - för människor, samhälle och kommande generationer.
Låter det intressant?
Sista ansökningsdag är den måndag den 2 mars 2026. Du ansöker genom att skicka in ditt CV och svara på våra urvalsfrågor. Frågorna ersätter det personliga brevet och hjälper oss att lära känna dig bättre. När du skickar in din ansökan maskeras dina personuppgifter automatiskt i vårt system. På så sätt kan vi fokusera på kompetens i det första urvalet. Det är en del av vårt arbete för att bidra till ökad jämställdhet, mångfald och inkludering.
Har du frågor gällande tjänsten, kontakta rekryterande chef Zahoor Suleman, Avdelningschef Projekt, zahoor.suleman@kraftringen.se
. Om du har frågor rörande vår rekryteringsprocess kontakta Irma Felic, HR Business Partner, irma.felic@kraftringen.se
.Publiceringsdatum2026-02-03Övrig information
Kraftringen är en del av Sveriges totalförsvar, vilket innebär att alla tillsvidareanställda krigsplaceras enligt Lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809).
Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att göras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Välkommen till en plats att växa på! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7153409-1820364". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftringen Energi AB (Publ)
(org.nr 556100-9852), https://karriar.kraftringen.se
Råbyvägen 37 (visa karta
)
224 57 LUND Arbetsplats
Kraftringen Jobbnummer
9719032