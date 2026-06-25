Teamchef Logistik
Unik Resurs I Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Vimmerby Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Vimmerby
2026-06-25
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, Hultsfred
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Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vill du ta ett helhetsansvar för en central del av en logistikorganisation och samtidigt vara med och utveckla framtidens lager- och materialflöden?
Vi söker nu en affärsdriven och resultatorienterad Teamchef Logistik till ett väletablerat tillverkande företag. Rollen är central för verksamhetens fortsatta utveckling och innebär ett stort ansvar för att skapa effektiva, hållbara och högpresterande logistikflöden. Publiceringsdatum2026-06-25Profil
Som Teamchef har du det övergripande ansvaret för lager- och internlogistikverksamheten. Du ledermedarbetare, bestående av både teamledare och funktioner inom transportplanering. Rollen kombinerar operativt ansvar med ett strategiskt utvecklingsuppdrag och erbjuder stora möjligheter att påverka verksamhetens framtida arbetssätt. Du ansvarar för att säkerställa hög leveransprecision, kvalitet, produktivitet och en säker arbetsmiljö samtidigt som du driver verksamhetens utveckling framåt.Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Leda, coacha och utveckla medarbetare och teamledare
Säkerställa en säker, effektiv och välfungerande lagerverksamhet
Ansvara för resurs- och kapacitetsplanering samt den dagliga styrningen
Följa upp, analysera och förbättra nyckeltal inom säkerhet, kvalitet, leverans och produktivitet
Driva förbättringsarbete med fokus på Lean, effektivisering och optimerade materialflöden
Samarbeta nära produktion, planering och transportfunktioner
Bidra till utvecklingen av framtidens logistiklösningar och processer
Bli en del av Unik Resurs – Din karriär och utveckling är vår prioritet!
Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Cecilia Alegria Furbergcecilia.alegria-furberg@unikresurs.se
073-925 25 86
Unik Resurs
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Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
#LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
598 30 VIMMERBY Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9979461