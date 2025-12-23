Team Manager
Vill du vara med och forma hur ett högpresterande kundserviceteam arbetar, utvecklas och levererar - på riktigt? Då är det här rollen för dig.
Vi söker nu en ny Team Manager som vill ta ett tydligt kliv i sitt ledarskap, få saker att hända och vara en drivande kraft i vår fortsatta tillväxtresa.
Rollen är en nyckelposition där du påverkar kultur, prestation och resultat - varje dag.
Om Rollen
Som Team Manager leder du ett team om ca 15-20 kundservicemedarbetare. Du coachar, följer upp, ställer krav och firar framgångar. Du jobbar nära verksamheten i ditt dagliga arbete där du följer upp, kvalitetssäkrar och agerar i en händelserik miljö.
Du ingår i produktionsledningen där du samarbetar tätt med andra Team Managers och rapporterar till Delivery Manager. Här förväntas du ta plats, bidra med idéer och aktivt driva förbättring. Vi ser initiativ och nytänk som berikande för teamet och tror starkt på att din erfarenhet kan skapa stort värde i hur vi jobbar idag - men även hur vi ska jobba imorgon.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Leda, coacha och utveckla teamet mot uppsatta mål och KPI:er.
Driva teamet och verksamheten mot uppsatt SLA.
Följa upp beteenden och resultat genom feedback, medlyssning och kvalitetssäkring.
Säkerställa rätt kompetens i teamet - och kontinuerligt utveckla den.
Ansvara för teamets arbetsmiljö.
Rekrytering i nära samarbete med HR.
Säkerställa en stark pre- och onboarding med dina kollegor.
Identifiera förbättringsområden inom verksamheten.
Vara en professionell representant i dialog med slutkund.
Du ser till att teamet leverar - och mår bra medan de gör det.
Vem vi söker
Vi söker dig som är positiv, energisk och handlingskraftig. Du är en ledare som får människor med dig och som inte väntar på att någon annan ska ta initiativ.
Vi söker någon som är:
En coachande och tydlig ledare
Trivs i en miljö med tempo, mål och ansvar
Strukturerad, lösningsorienterad och en riktig doer
Brinner för service, ledarskap och utveckling.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet inom service
Erfarenhet av personalansvar
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska
God systemvana
Vad vi erbjuder
En nyckelposition i ett bolag i en spännande tillväxtresa
Stort mandat att påverka hur vi arbetar och utvecklas
Ett engagerat, prestigelöst och glädjefyllt ledarteam
Kollektivavtal för ett rättvist och säkert arbetsliv
Ett stort och modernt kontor med en levande vardag
Start: Enligt överenskommelse. Arbetstider: Kan variera utefter verksamhetens behov.Anställningsform: Provanställning
Om Responda Group
Responda grundades 1992 och har sedan start haft målet att bli Sveriges bästa svars-och kundservice! Du kommer att tillhöra produktionsavdelningen som är hjärtat inom Responda Group. Här arbetar våra medarbetare med att säkerställa att våra kunders samtal blir besvarade i tid och med en hög grad av service, kvalitet och effektivitet.
