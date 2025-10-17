Team Manager
Team Manager till Din Psykolog
Din Psykolog är en växande digital psykologmottagning med visionen att erbjuda tillgänglig och högkvalitativ psykologisk behandling som en självklar del av primärvården. Vi befinner oss i en spännande fas av tillväxt - och söker nu en Team Manager som vill leda, motivera och utveckla vårt team av psykologer med både tydlighet och värme.
Om rollen
Som Team Manager hos oss har du en central roll i att skapa tydlighet, struktur och energi i ett team på cirka 40 psykologer. Du är deras närmaste chef och arbetar för att de ska nå sina mål och trivas i sitt arbete.
Du kommer att:
Vara lönesättande chef för ett 40-tal psykologer där du stöttar och vägleder dem i sitt dagliga arbet
Ge löpande feedback och skapa en kultur där teamet växer
Följa upp teamets resultat och KPI:er för att säkerställa att teamet når sina mål
Arbeta med schemaläggning, sjukfrånvaro, onboarding, offboarding och andra personalrelaterade processer
Arbeta digitalt i flera system och plattformar
Ha regelbunden kontakt med psykologerna digitalt, men också vara på plats på vårt huvudkontor två dagar i veckan
Vem vi söker
Vi letar efter dig som är trygg i ditt ledarskap och gillar att kombinera människofokus med resultatfokus. Du är strukturerad, självgående och motiveras av att skapa ordning, tydlighet och utveckling - samtidigt som du ser varje individ.
Vi tror att du har:
Tidigare erfarenhet av ledarskap, formellt eller informellt - en förståelse för vad som krävs för att motivera, stötta och utveckla andra
En resultatinriktad och analytisk ådra, där du trivs med att följa upp nyckeltal, identifiera mönster och driva förbättringar utifrån data och insikter
En stark känsla för struktur, planering och prioritering - du har lätt för att skapa överblick och ser till att arbetet flyter på även när mycket händer samtidigt
Ett genuint engagemang för människor och en vilja att se andra växa
En kommunikativ och tydlig ledarstil där du kombinerar feedback och dialog med värme, omtanke och respekt
Varför Din Psykolog?
Det här är en chans för dig som vill vara med och bygga något meningsfullt. Vi är ett snabbt växande bolag med mycket driv, passion och vilja att förändra hur psykologisk vård bedrivs.
Som Team Manager hos oss får du:
En nyckelroll i ett bolag i stark tillväxt, där du får stort ansvar och inflytande
En kultur som präglas av engagemang, omtanke och transparens
Kollegor som brinner för att göra vården bättre - och som stöttar varandra längs vägen
Vi tror att du trivs i en miljö där det går fort, där man får ta initiativ och ibland hugga i där det behövs. Samtidigt vet du vikten av struktur, uppföljning och tydlig kommunikation.
Vill du vara med och bygga framtidens psykologvård tillsammans med oss?
