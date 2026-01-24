Team Leader Mötesbokning (B2B)
Meetly AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-01-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meetly AB i Stockholm
Meetly söker nu en Team Leader som vill ta ett helhetsansvar för vårt team av mötesbokare. Vi arbetar mot företag och hjälper större organisationer med event, konferenser och företagsarrangemang - och din roll blir att säkerställa att vårt inflöde av möten håller hög kvalitet och att teamet levererar enligt mål.
Det här är en roll för dig som gillar tydlighet, tempo och att leda människor mot resultat - med fokus på både prestation och professionalism.
Om rollen
Som Team Leader för mötesbokningen leder du vårt callcenter-team som kontaktar företag och bokar möten åt Meetly. Du driver den dagliga verksamheten framåt genom struktur, coachning och uppföljning - och säkerställer att kvaliteten i kunddialogen håller en nivå som matchar Meetlys varumärke.
Du arbetar nära ledning/kommersiellt ansvariga och har ett tydligt uppdrag:
• leverera bokade möten enligt mål
• utveckla teamets prestation och kvalitet
• bygga ett stabilt, effektivt och motiverat arbetssätt
Dina ansvarsområden
I rollen ansvarar du för att:
Leda och coacha mötesbokarna i det dagliga arbetet
Säkerställa att teamet når uppsatta mål och KPI:er (aktivitet, bokade möten, kvalitet, konvertering)
Driva uppföljning och rapportering på individ- och teamnivå (dagligen/veckovis)
Kvalitetssäkra samtal, förbättra arbetssätt och utveckla manus/argumentation
Hålla i utbildning, onboarding och kompetensutveckling för teamet
Ansvara för rekrytering av nya mötesbokare vid behov (urval, intervjuer, introduktion)
Skapa struktur och driv i teamet genom tydliga rutiner, motivation och prestation
Säkerställa att Meetlys externa kommunikation håller professionell nivå i varje kontakt
Vi söker dig som
Du är trygg i att leda, gillar tydliga mål och har ett öga för kvalitet. Du kan skapa energi utan att tumma på professionalism och du är van att jobba med uppföljning och förbättring.
Vi tror att du har:
Erfarenhet från B2B-försäljning, mötesbokning, callcenter eller kundbearbetning
Förståelse för målstyrning/KPI:er och hur man driver prestation i ett team
Förmåga att coacha, ställa krav och skapa utveckling
Struktur, ansvarstagande och god kommunikationsförmåga
Ett lösningsorienterat mindset och hög arbetsmoral
Meriterande:
Tidigare erfarenhet som teamledare/coach
Erfarenhet av rekrytering eller utbildning
Intresse för event, konferens eller företagslösningar
Vad du får hos Meetly
Hos Meetly blir du en nyckelperson i en verksamhet med höga ambitioner och tydliga mål.
Vi erbjuder:
En viktig roll med stort ansvar och tydligt mandat
Professionell miljö med starkt fokus på kvalitet och resultat
Möjlighet att påverka både teamets utveckling och arbetssätt
Tydlig uppföljning, högt tempo och nära samarbete med ledning
Utvecklingsmöjligheter inom ledarskap och affärPubliceringsdatum2026-01-24Så ansöker du
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: rekrytering@meetly.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Team Leader". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meetly AB
(org.nr 559014-0637)
Jungfrugatan 38 (visa karta
)
114 44 STOCKHOLM Jobbnummer
9702872