Team Lead Support - ta Qoplas kundupplevelse till nästa nivå!
Qopla AB är ett ledande foodtech-bolag som hjälper över 1500 restauranger att förenkla sin vardag med smarta digitala betallösningar. Vi är mitt i en spännande expansionsfas och söker nu en Team Lead Support som vill leda vårt supportteam till nya höjder. Rollen
Som Team Lead blir du en nyckelperson i vår organisation. Du kommer både att leda och utveckla våra Support Specialister, samtidigt som du själv är operativ och nära kundkontakten. Din uppgift är att skapa struktur, motivation och förutsättningar för teamet att leverera support i världsklass - varje dag.Ditt ansvar
Leda, coacha och utveckla ett växande supportteam.
Sätta rutiner, mål och arbetssätt för att säkerställa hög kundnöjdhet.
Följa upp nyckeltal och arbeta med ständiga förbättringar.
Vara en länk mellan supporten och andra delar av bolaget, t.ex. Sales, Tech och Onboarding.
Själv arbeta operativt i supporten, särskilt i mer komplexa ärenden.
Vi tror att du är
En naturlig ledare med erfarenhet av att driva och utveckla team.
Strukturerad, lösningsorienterad och gillar att skapa smarta arbetssätt.
Stark kommunikatör som kan inspirera andra och bygga relationer.
Tekniskt intresserad och snabb på att förstå nya system.
Prestigelös - du hoppar gärna in och hjälper till där det behövs.Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av ledande roll inom support, kundservice eller liknande.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande: bakgrund inom restaurang, kassasystem eller deliverytjänster.
Därför ska du välja Qopla
Möjlighet att bygga och utveckla ett team i ett snabbväxande bolag.
En entreprenöriell miljö där dina idéer får stort genomslag.
Ett engagerat och passionerat team som alltid strävar efter att bli bättre.
En roll med både operativt ansvar och strategiskt inflytande.
Är du redo att bli en nyckelperson i vår fortsatta resa? Skicka in din ansökan idag - vi intervjuar löpande! Så ansöker du
