Team Lead - Kundsupport - Start omgående
Hero AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-03-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hero AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en Team Lead inom kundsupport till ett framgångsrikt SaaS-bolag i stark tillväxt - en person som inte bara brinner för kundservice, utan ser det som sitt kall.
I den här rollen får du möjlighet att bygga och utveckla en supporterfunktion som verkligen gör skillnad. Du leder ett engagerat team där du ansvarar för att skapa rätt förutsättningar för både människor och resultat. Det handlar om att sätta en kultur präglad av engagemang, kvalitet och ansvarstagande - där varje kundinteraktion ses som en chans att stärka relationer och skapa långsiktigt värde.
Du kommer att arbeta nära både teamet och övriga delar av organisationen för att säkerställa en effektiv, skalbar och kundcentrerad support. Genom att coacha, inspirera och utveckla dina medarbetare bygger du ett team som inte bara löser problem, utan som överträffar kundernas förväntningar. Samtidigt driver du förbättringsarbete, optimerar processer och ser till att supportfunktionen är en strategisk del av bolagets fortsatta framgång.
Vi tror att du är en person som genuint älskar att hjälpa andra och som drivs av att skapa fantastiska kundupplevelser. Du har ett naturligt ledarskap, är trygg i att fatta beslut och trivs i en miljö där tempot är högt och förändring är en del av vardagen. För dig är kundservice inte bara en funktion - det är hjärtat i verksamheten.
Hos oss får du chansen att vara med på en spännande resa där din insats verkligen spelar roll. Här finns utrymme att påverka, utveckla och sätta din prägel på hur en modern, högpresterande supportorganisation ska se ut.
Detta är ett konsultuppdrag med start omgående och sex månader fram. Sen stora chanser till att bli överrekryterad av vår kund.
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team - någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag - inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet. För när det klickar, då händer det magiska.
Välkommen till Hero! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7457905-1911793". Arbetsgivare Hero AB
(org.nr 556797-2533), https://career.hero.se
112 46 (visa karta
)
112 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Hero Jobbnummer
9818033