Teacher, Swedish, Swedish as Second Language, Ages 10-14
2025-09-30
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/teacher-swedish-swedish-as-second-language-ages-10-14-1.
Vi ser fram emot din ansökan!
About this vacancy
Behörig Lärare i Svenska och SVA
Vill du jobba i en internationell miljö med tydlig pedagogisk vision?
Internationella engelska skolan har gjort stor skillnad för våra elever i 30 år. Vi är övertygade om att det är tack vare vårt tydliga etos med engagerad personal som våra skolor har en miljö där alla arbetar mot gemensamma mål. Vi har en stark kultur som bygger på beprövade rutiner. Hos oss får lärare fokus på undervisning och lärande. Eleverna står i centrum för allt vi gör, alla elever är dina elever.
På Internationella engelska skolan är vi ett team som drar åt samma håll. För att tycka om att jobba hos oss bör du dela vår övertygelse om vikten av tydliga värderingar, kollegialt lärande och gemensamma rutiner och förhållningssätt.
IES är stolta över sina medarbetare och har tagit fram en metod för att skapa en lugn och trygg skolmiljö. Detta gör att våra lärare får mer tid till att dela sin kunskap, både med elever och kollegor. Din egen undervisning sker på svenska men kollegor emellan talar vi engelska.
Vi söker nu behörig lärare i Svenska och SVA - 100% tjänstgöring för ett vikariat fram till sommaren.
Tjänstebeskrivning
Arbeta som lärare i åk 5-7. Du ingår i ett arbetslag med lärare som undervisar i samma ämne. I ditt arbete ingår att planera, genomföra och följa upp din undervisning utifrån LGR22. Du har även ett mentorskap vilket innebär att du har ett övergripande ansvar för elevernas kunskapsutveckling. Du har en nära dialog med elevernas vårdnadshavare och genomför utvecklingssamtal.
Vi söker som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevernas förmåga. En stark värdegrund och positiv elevsyn är mycket viktig för oss. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygghet, strukturerad, utvecklande och stimulerande lärmiljö för eleverna. Du arbetar tillsammans i team med lärarkollegor, stödpedagoger och fritidspersonal. Vårt uppdrag är att tillsammans leda och stötta eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. I teamet hjälps pedagogerna åt med planering, undervisning och elevernas skoldag.
Var är du?
Du har en svensk lärarexamen med inriktning svenska / SVA, samt svensk lärarlegitimation. Du har en klar pedagogisk insikt och förmåga att sätta läroplanens mål i ditt arbete. Du har ett tydligt ledarskap och står starkt i dina elevgrupper. Du är flexibel, strukturerad och väl förberedd. Du är en närvarande och medforskande pedagog som utmanar och stimulerar eleverna till utveckling. En stark tro på samarbete som en framgångsfaktor för den pedagogiska utvecklingen, är en självklarhet för dig. Du har en rak och ödmjuk kommunikation med vårdnadshavare och skapar tillitsfulla relationer till elever, vårdnadshavare samt kollegor.
Du bör vara positiv och samarbetsvillig och beredd på att ingå i ett internationellt team.
I din roll undervisar du på svenska, men kollegor emellan talar vi engelska/svenska. Det gör att du behöver behärska båda språken flytande, både i tal och skrift.
För mer information om vår skola, vänligen se https://engelska.se/our-schools/linkoping/
Vi ser fram emot din ansökan vilken du sänder till recruitment.linkoping@engelska.se
Glöm inte att bifoga både CV och personligt brev. Märk ansökan med "vikariat Svenska / SVA 2025".
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut, så skickas i din ansökan redan idag. Utdrag ur belastningsregistret uppvisas vid intervjuer.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndighetenand from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
