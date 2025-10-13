Teacher, Swedish as Second Language, Ages 10 - 15
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Engagerad legitimerad Sva-lärare för mellan-och högstadiet:
About this vacancy
Är du en passionerad, behörig och engagerad lärare i svenska som andraspråk i åk 4-9? Vill du vara en del av ett dynamiskt team på en skola som värdesätter studiero, säkerhet och respekt? Internationella Engelska Skolan i Norrtälje öppnar nu upp för en unik möjlighet för dig som är intresserad av att forma framtidens medborgare.
På Internationella Engelska Skolan Norrtälje är vi ett team som drar åt samma håll. För att trivas hos oss bör du dela vår övertygelse om vikten av tydliga värderingar, kollegialt lärande och gemensamma rutiner och förhållningssätt.
IES är stolta över sina medarbetare och har tagit fram en metod för att skapa en lugn och trygg skolmiljö. Detta gör att våra lärare får mer tid till att dela sin kunskap, både med elever och kollegor. Din egen undervisning som pedagog från Sverige sker på svenska men kollegor emellan talar vi engelska.
Som medarbetare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar för att driva och utveckla verksamheten. Vi arbetar för att varje elev ska känna trygghet och trivsel i en lärande miljö. Vi arbetar för att väcka elevernas lust, engagemang, nyfikenhet och kreativitet. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna tilltro till sin egen förmåga.
• Heltidstjänst.
• Ferieanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas de första 6 månaderna.
Du kommer att ingå i teamet för 4-6 som leds av årskurs ledare.
Detta är du!
Du är behörig lärare för ovan nämnda ämnen och åldrar. Du är trygg i ditt professionella ledarskap och skapar en trygg och stabil miljö både i och utanför klassrummet. Du värdesätter och levererar ett personligt, tydligt och balanserat ledarskap med både kontroll och elevengagemang i fokus. Du är en tydlig och aktiv normsättare. Du är en entusiastisk och engagerad lärare med en stark vilja att bidra till både elevers och kollegors framgång.
Vem är du?
• Du har lärarexamen med behörighet att undervisa svenska som andra språk i åk 4-6.
• Du har kunskaper om och delar Internationella Engelska skolans värderingar och ethos*
• Du har erfarenhet från arbete i skola.
• Du brinner för utveckling och ett kollegialt arbetssätt.
• För mer information om vår skola, vänligen se https://engelska.se/our-schools/norrtalje/
Tjänsten börjar snarast efter överenskommelse. Rekryteringen sker löpande, så skicka in din ansökan (CV, personligt brev och lärarlegitimation) via vår IES Careers-webbplats eller till peter-john.fyles.norrtalje@engelska.se
så snart som möjligt. Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: peter-john.fyles.norrtalje@engelska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368) Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Norrtälje Kontakt
Peter-John Fyles peter-john.fyles.norrtalje@engelska.se Jobbnummer
9554249