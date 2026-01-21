Teacher, Special Education
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Speciallärarjobb / Stockholm Visa alla speciallärarjobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Internationella Engelska Skolan Enskede är en skola för årskurserna 4-9 med 900 elever och 70 medarbetare. Den är en skola där lärare kan fokusera på att undervisa, elever ges möjlighet att lära sig och alla tycker om att komma till skolan varje dag. Alla lärare har den berikande erfarenheten av att vara en klassmentor. Skolan har en internationell inriktning och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska. Skolan verkar för att lärande och kunskap sätts i första rummet. Eleverna lär sig ta ett personligt ansvar för sin egen utveckling och arbetsmiljö och att respektera sina skolkamrater, lärare och sig själva. IES är stolta över sina medarbetare och har tagit fram en metod för att skapa en lugn och trygg skolmiljö. Detta gör att våra lärare får mer tid till att dela sin kunskap, både med elever och kollegor. Din egen undervisning som lärare från Sverige sker på svenska men kollegor emellan talar vi engelska.
Internationella Engelska Skolan Enskede söker en dynamisk och entusiastisk speciallärare på heltid. Vi söker en behörig sspeciallärare för åk 4-9. Mentorskap för elever kan ingår i tjänsten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ge direkt undervisning och stöd till elever med identifierade särskilda utbildningsbehov, både i och utanför klassrummet.
• Utveckla, implementera och följa upp individuella utbildningsplaner (IUP) i samarbete med lärare, vårdnadshavare och relevanta yrkespersoner.
• Genomföra bedömningar och observationer för att identifiera elevers behov och mäta framsteg.Arbeta nära klasslärare för att planera och anpassa lektioner, stödåtgärder och modifieringar för att säkerställa tillgång till läroplanen för alla elever.
• Leda och delta i elevstödsmöten, inklusive IUP-möten och teamkonferenser.
• Föra noggranna och konfidentiella register över elevers framsteg, bedömningar och stödtjänster.
• Samverka med externa myndigheter och specialister för att koordinera tjänster och resurser för elever.
• Stödja utvecklingen av en positiv och inkluderande skolmiljö som värdesätter mångfald och jämlikhet.
• Bidra till personalens kompetensutveckling kring inkluderande undervisningsmetoder och strategier.
• Säkerställa att skolans policyer, lagstadgade regler och god praxis inom specialpedagogik efterlevs.
• Lovskola - extra stöd till elever under skolans lov. Söker tjänsten genom att skicka din cv till human.resources.enskede@engelska.se
med 'Speciallärare' som ämnen. Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: human.resources.enskede@engelska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://enskede.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Enskede Kontakt
Nicole Zetterholm human.resources.enskede@engelska.se Jobbnummer
9696487