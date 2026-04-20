Teacher, Fritids

Lärare i fritidshem
Internationella Engelska Skolan (IES) Lund är en åk 4-9 skola med ca 700 elever och 80 medarbetare. Internationella Engelska Skolan Lund är en skola där lärare kan fokusera på att undervisa, elever ges möjlighet att lära sig och alla tycker om att komma till skolan varje dag. Skolan har en internationell inriktning och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska. Skolan verkar för att lärande och kunskap sätts i första rummet. Eleverna lär sig ta ett personligt ansvar för sin egen utveckling och arbetsmiljö och att respektera sina skolkamrater, lärare och sig själva.
Vi söker nu en legitimerad lärare i fritidshem. Vi erbjuder en tjänst på 100% med start i augusti 2026. Tjänsten är en tillsvidareanställning och inleds med sex månaders provanställning.
I tjänsten ingår delat mentorskap. Du har en positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Som lärare hos oss tycker du att det är roligt, stimulerande och utvecklande att undervisa elever som kommer från flera olika länder och ge varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och förmågor.
Ansvarsområden:
I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp undervisningen i fritidshemmet utifrån gällande styrdokument. Du arbetar för att stimulera elevernas utveckling och lärande, både socialt och kunskapsmässigt, genom en meningsfull och varierad verksamhet.
Du ansvarar för att skapa en trygg och inspirerande miljö där elevernas intressen, kreativitet och samarbetsförmåga tas tillvara. I rollen ingår även dokumentation samt nära samverkan med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare för att främja varje elevs utveckling och välmående.
Vem är du?
• Du är legitimerad lärare med inriktning mot fritidshem
• Meriterande om du har erfarenhet från arbete i skolan
• Du brinner för utveckling och ett kollegialt arbetssätt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi förutsätter att du har ett genuint intresse för barn och ungdomar. Hos oss är studiero viktigt, varför du behöver vara trygg i din roll och ha förmågan att skapa ett gott arbetsklimat både bland elever och kollegor. Du behöver också vara en lagspelare, ha en hög arbetsmoral och tycka om att arbeta med människor i en internationell skolmiljö. Du behöver ha en god förmåga att kommunicera och samverka med elever, kollegor samt vårdnadshavare och en vilja att vara med och utveckla vår skola.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start i augusti 2026, provanställning tillämpas. Lön enligt överenskommelse, kollektivavtal finns.
Rekryteringen sker löpande, så skicka in din ansökan (CV, personligt brev och lärarlegitimation) via vår IES Careers-webbplats.
Sista dag för ansökan är 2026-05-15.
Varmt välkommen med din ansökan!
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
