Teacher, French, Ages 12 - 16
2025-08-14
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
Vi söker dig med behörighet att undervisa som lärare åk 6-9. Tjänsten är 100%.
Vi söker dig som:
• är bekväm i att använda engelska i tal och skrift
• inser fördelarna av ett välorganiserat klassrum och arbetar aktivt för att uppnå detta
• är och vill vara modig, flexibel och prestigelös.
• vill arbeta på en skola där vi utmanar oss själva och varandra i att tänka framåt och bemöta problem lösningsorienterat.
• vill arbeta tätt tillsammans i arbetslag och ser fördelarna med samarbete
• är kommunikativ, nytänkande och trygg i ledarrollen.
• är lyhörd och har lätt för att skapa goda relationer med både elever och kollegor.
• vill utvecklas i din roll som lärare och bidra till skolans fortsatta utveckling.
Vi ser också positivt på om du har erfarenhet av och intresse för att undervisa och möta flerspråkiga elever.
I arbetsuppgifterna ingår:
• Planering av undervisning i samarbete inom ämneslaget.
• Mentorskap för 15 - 16 elever med översikt av närvaro, betyg och skolsituation
• Arbete i en dynamisk och multikulturell miljö med kollegor från hela världen.
Tjänsten börjar så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
