Teacher, English, Ages 13 - 16
På Internationella Engelska Skolan (IES) gör vi skillnad i våra elevers liv. Vi tror att detta beror på vår tydliga etos med engagerade och synliga ledare som skapar en miljö där lärare kan undervisa och elever lär sig. IES skolor har en dynamisk internationell atmosfär med personal och elever från hela världen.
IES Värmdö är en skola för årskurserna Kindergarten (F-klass) - årskurs 9 med ca. 610 elever och 68 anställda. Vi följer den svenska läroplanen och har upp till 50 % av undervisningen på engelska. Vi öppnade våra dörrar i augusti 2021 och har haft mycket framgångsrika år med att etablera en skola som är stark inom IES-kulturen. Vi finns i Charlottendalsområdet i Gustavsberg, med enkel pendling från Stockholm. Det tar 20 minuter med buss från Slussen och busshållsplatsen ligger precis bredvid skolan.
Oavsett om du är nyutexaminerad eller en erfaren pedagog kommer du att få möjlighet att utvecklas. För att lära dig mer om vår skola besök: https://engelska.se/our-schools/varmdo/
Vi söker en legitimerad lärare i engelska, för att undervisa i årskurs 7-9, med start i augusti 2026.
Du måste vara kunnig och brinna för undervisning. Du är en ledare i klassrummet med verktyg för att skapa en lugn lärmiljö. Du differentierar din undervisning för att möta alla dina elevers behov. Förutom undervisning ingår även mentorskap för 16 elever. Du kommer att stödja dem i att nå sin fulla potential, oavsett bakgrund. Du är också en fantastisk lagspelare som tillför en positiv attityd och energi till de team som du arbetar i.
Ansök nu genom att skicka in ditt CV och ett personligt brev till recruitment.varmdo@engelska.se
. Mejla gärna ytterligare frågor till maria.segerstedt.varmdo@engelska.se
.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: recruitment.varmdo@engelska.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://varmdo.engelska.se/
Charlottendalsvägen 2 (visa karta
)
134 39 VÄRMDÖ
Internationella Engelska Skolan Värmdö
Maria Segerstedt recruitment.varmdo@engelska.se
