Taxiförare behovsanställning Ystad
Vellinge Taxi Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Ystad Visa alla fordonsförarjobb i Ystad
2026-07-15
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Vellingetaxi AB söker till sina Dotterbolag Taxi72000 Ystad och Taxi 58 Behovsanställda förare i Ystad och omkrets.
Stationeringsort Ystad
Vi efterfrågar Behovsanställda förare som skall komplettera vår fasta personalstyrka.
Du har naturligtvis taxiförarelegitimation.
Uppgifter vanlig taxikörning, bud ,skolresor, färdtjänst samt specialfordon.
Detta är arbetet för dig som kanske kör serviceresor i området men vill ha extra timmar, eller är student eller har annan deltidsanställning.
Vellingetaxi AB har kollektivavtal med transportarbetareförbundet.
Du som söker detta arbete skall präglas av kompetens för persontransporter med såväl kunder som kräver extra hänsyn som kunder som kräver extra service och uppmärksamhet.
Du lämnar inte kunder i sticket och tar ansvar för skolbarnen såsom det vore dina egna barn.
Vi sätter en hög kravspecifikation för våra medarbetare det är inte självklart att man når upp till denna kravspecifikation endast för att man kört taxi tidigare.
Vellingetaxi vill ha Sveriges bästa Taxiförare och arbetar aktivt för detta i såväl anställningsprocesser som i drift.
Ansökningar via mail med CV och uppgifter ofullständiga ansökningar hanteras ej. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: rasmus@vellingetaxi.se Arbetsgivare Vellinge Taxi Aktiebolag
(org.nr 556334-5379)
Mässingsgatan (visa karta
)
271 39 YSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ystad Kontakt
Rasmus Johansson rasmus@vellingetaxi.se Jobbnummer
10003490