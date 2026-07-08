Taxiförare

FastTrack Taxi AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-07-08


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Bilen finns i Stockholm
Och vi kör i hela Stockholm Vi söker förare för natt och dag körning kvinna eller man du skall vara lugn och sansad du möter många människor under ditt arbetspass och Anställningens start omgående. Anställningen kommer att vara tillsvidare anställning. Arbetstiderna omfattar både dag och- eller nattetid men sökanden kan välja själv vilka tider han/hon vill arbeta. Observera att företaget kör för UBER och BOLT Vi söker förare för natt och dag körning kvinna eller man du skall vara lugn och sansad du möter många människor under ditt arbetspass och du måste vara utåtriktad

Söker en taxiförare med taxikörkort. Anställningens start omgående. Anställningen kommer att vara tillsvidare anställning. Arbetstiderna omfattar både dag och- eller nattetid men sökanden kan välja själv vilka tider han/hon vill arbeta. Observera att företaget kör för UBER och BOLT.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
0707494967

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
FastTrack Taxi AB (org.nr 559368-9853)
Askersundsgatan 2 (visa karta)
124 67  BANDHAGEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9996420

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