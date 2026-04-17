Taxiförare
2026-04-17
Vi söker nu engagerade och serviceinriktade taxiförare för heltids- eller deltidsarbete.
Arbetsuppgifter
Köra taxi på ett tryggt och professionellt sätt
Ge våra kunder bästa möjliga service
Hantera betalningar och bokningar
Ansvara för att bilen hålls ren och i gott skick
Vi söker dig som
Har giltig taxiförarlegitimation
Har god servicekänsla och ett trevligt bemötande
Kan kommunicera på svenska och engelska
Contact :0737448996 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: Shahzad0101@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ali, Shahzad
Laxgatan 15 Lgh 1402 (visa karta
)
133 43 SALTSJÖBADEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ali Shahzad Kontakt
Shahzad Ali Shahzad0101@gmail.com Jobbnummer
9860571