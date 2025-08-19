Taxichauffören
M.S transport AB / Fordonsförarjobb / Åmål Visa alla fordonsförarjobb i Åmål
2025-08-19
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos M.S transport AB i Åmål
, Vänersborg
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Vi söker taxiförare till Mellerud, Bengtsfors och Dals-Ed
Älskar du att köra bil och möta nya människor? Vi på M.S Transport söker engagerade taxiförare som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Du kommer att köra färdtjänst, sjukresor, skolresor och andra taxiresor i områdena Mellerud, Bengtsfors och Dals-Ed som sträcker sig runt om i Dalsland/västra götaland. Rollen innebär ett stort eget ansvar där du är ansiktet utåt för företaget.
Vi söker dig som:
• Har taxiförarlegitimation (krav).
• Tycker om att köra bil och är en trygg förare.
• Är trevlig, pålitlig och serviceinriktad.
• Har lätt för kommunikation och bemötande.
• Kan hantera olika typer av kunder, bland annat äldre och sjuka resenärer.
• Är punktlig och ansvarsfull.
Plats: Mellerud, Bengtsfors eller Dals-Ed
Kontakt:
Hosamadin Aldousari
Telnr: 076-409 19 16
Mejl: mstransportab70@outlook.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Inget
E-post: mstransportab70@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M.S Transport AB
(org.nr 559128-5001)
Dalstigen 10 (visa karta
)
662 36 ÅMÅL Arbetsplats
M S Transport AB Jobbnummer
9465804