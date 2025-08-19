Taxichauffören

M.S transport AB / Fordonsförarjobb / Åmål
2025-08-19


Visa alla fordonsförarjobb i Åmål, Säffle, Bengtsfors, Grums, Mellerud eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos M.S transport AB i Åmål, Vänersborg, Uddevalla eller i hela Sverige

Vi söker taxiförare till Mellerud, Bengtsfors och Dals-Ed

Älskar du att köra bil och möta nya människor? Vi på M.S Transport söker engagerade taxiförare som vill bli en del av vårt team.

Publiceringsdatum
2025-08-19

Om tjänsten
Du kommer att köra färdtjänst, sjukresor, skolresor och andra taxiresor i områdena Mellerud, Bengtsfors och Dals-Ed som sträcker sig runt om i Dalsland/västra götaland. Rollen innebär ett stort eget ansvar där du är ansiktet utåt för företaget.

Vi söker dig som:
• Har taxiförarlegitimation (krav).
• Tycker om att köra bil och är en trygg förare.
• Är trevlig, pålitlig och serviceinriktad.
• Har lätt för kommunikation och bemötande.
• Kan hantera olika typer av kunder, bland annat äldre och sjuka resenärer.
• Är punktlig och ansvarsfull.

Plats: Mellerud, Bengtsfors eller Dals-Ed

Kontakt:
Hosamadin Aldousari

Telnr: 076-409 19 16
Mejl: mstransportab70@outlook.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Inget
E-post: mstransportab70@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
M.S Transport AB (org.nr 559128-5001)
Dalstigen 10 (visa karta)
662 36  ÅMÅL

Arbetsplats
M S Transport AB

Jobbnummer
9465804

Prenumerera på jobb från M.S transport AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos M.S transport AB: