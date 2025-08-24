Taxichauffören
Noori, Alem / Fordonsförarjobb / Salem Visa alla fordonsförarjobb i Salem
2025-08-24
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Noori, Alem i Salem
Jag söker en heltids förare till en ny Lexus 20250811,
då bilen är ny så vill jag jätte gärna ha en seriös förare,
lönen är provision på 50 procent av intjänat kassa, vilket är mycket bättre än andra åkerier.
hör gärna av er så pratar vi mer om jobbet,
ring 0700886043
eller maila Alem_m@live.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Telefon 0700886043
E-post: Alem_m@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Noori, Alem
Bergsvägen 15 Lgh 1201 (visa karta
)
144 31 RÖNNINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Noori Alem Jobbnummer
9472851