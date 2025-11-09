Taxichaufför i Sälen
Green Cab i Sälen / Fordonsförarjobb / Malung-Sälen Visa alla fordonsförarjobb i Malung-Sälen
2025-11-09
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Green Cab i Sälen i Malung-Sälen
Vi söker efter fler chaufförer till vårt glada gäng på Taxi Sälen 0280-22000!Publiceringsdatum2025-11-09Kvalifikationer
• B körkort samt Taxiförarlegitimation.
• Språk Svenska/Engelska.Erfarenheter
• Ingen erfarenhet krävs, men är ett plus.
Arbetstider:
• Varierande - Öppet dygnet runt.
Omfattning:
• Heltid/Deltid.
Varaktighet:
• 4 mån, med start i mitten på december efter överenskommelse.
Anställningsform:
• Tidsbegränsad med möjlighet till förlängning nästa säsong.
• Grundlön samt provision.
Möjlighet att hyra boende finns.
Vi ser att du är väldigt serviceinriktad och social.
Du talar flytande Svenska, grundläggande Engelska samt har en god arbetsmoral.
Vill du bli en av oss i ett glatt arbetsgäng?
Tveka inte att höra av dig!
Anställning sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Telefon: 0705559388
E-post: Greencab@telia.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Green Cab i Sälen
Hagvägen 12 (visa karta
)
780 67 SÄLEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9595588