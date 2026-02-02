Taxichaufför.

Älskar du att träffa människor, leverera en servicenivå utöver det vanliga och är en erfaren bilförare? Tveka inte, sök arbete hos oss och hjälp oss skapa det bästa taxibolaget för alla! Vi strävar efter att erbjuda de bästa villkoren i branschen för de bästa förarna. Taxiförarlegitimation är ett krav för att kunna söka. Vi söker nu chaufförer som vill jobba på helgerna, vardagar,eller extra på nätterna till vår bil i västerås. Vi kör olika hybrid bilar och vi samarbetar för närvarande med de flesta taxi-apparna inklusive Uber och Bolt.