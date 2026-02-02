Taxichaufför.

Rondellens Taxi AB / Fordonsförarjobb / Västerås
2026-02-02


Visa alla fordonsförarjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Rondellens Taxi AB i Västerås

Älskar du att träffa människor, leverera en servicenivå utöver det vanliga och är en erfaren bilförare? Tveka inte, sök arbete hos oss och hjälp oss skapa det bästa taxibolaget för alla! Vi strävar efter att erbjuda de bästa villkoren i branschen för de bästa förarna. Taxiförarlegitimation är ett krav för att kunna söka.
Vi söker nu chaufförer som vill jobba på helgerna, vardagar,eller extra på nätterna till vår bil i västerås. Vi kör olika hybrid bilar och vi samarbetar för närvarande med de flesta taxi-apparna inklusive Uber och Bolt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
0761665765
E-post: nidal.fars@icloud.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rondellens Taxi AB (org.nr 559481-6315)
Markörgatan 12 (visa karta)
723 38  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Rojvan.fars@gmail.com
Rojvan Fars
Rojvan.fars@gmail.com
0761665765

Jobbnummer
9716168

Prenumerera på jobb från Rondellens Taxi AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rondellens Taxi AB: