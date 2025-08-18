TaxiChaufför
Sadiq, Amir Mehmood / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2025-08-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sadiq, Amir Mehmood i Malmö
Företaget söker personal med heltidsanställning i Malmö, Göteborg eller Stockholm. Varierande arbetstider med viss möjlighet till personlig anpassning. Vi söker dig som arbetar med flexibilitet samt varierande schema.
B-körkort och taxiförarlegitimation är ett krav.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: kontakt.aamir@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sadiq, Amir Mehmood
Serenadgatan 55 Lgh 1403 (visa karta
)
215 73 MALMÖ Arbetsplats
SS Service Sweden Jobbnummer
9463993