Taxibilar Ansvarig/skötare

Sadiq, Amir Mehmood / Resevärdsjobb / Malmö
2025-08-18


Företaget söker personal med heltidsanställning i Malmö, Göteborg eller Stockholm. Som taxiskötare ansvarar du för den dagliga skötseln av våra fordon. Arbetet innebär bl.a. tvätta och rengöra taxibilar, både in- och utvändigt, Kontrollera utrustningar, se till att taxameter fungerar, lämna bilar till verkstad för att utföra service samt överlämning av fordon till förare. Du är noggrann, lösningsfokuserad och gillar att jobba praktiskt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-30
E-post: kontakt.aamir@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sadiq, Amir Mehmood
Serenadgatan 55 Lgh 1403 (visa karta)
215 73  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
SS Service Sweden

Jobbnummer
9463989

