Taxibilar Ansvarig/skötare
Sadiq, Amir Mehmood / Resevärdsjobb / Malmö
2025-08-18
Företaget söker personal med heltidsanställning i Malmö, Göteborg eller Stockholm. Som taxiskötare ansvarar du för den dagliga skötseln av våra fordon. Arbetet innebär bl.a. tvätta och rengöra taxibilar, både in- och utvändigt, Kontrollera utrustningar, se till att taxameter fungerar, lämna bilar till verkstad för att utföra service samt överlämning av fordon till förare. Du är noggrann, lösningsfokuserad och gillar att jobba praktiskt.
Sista dag att ansöka är 2025-08-30
E-post: kontakt.aamir@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sadiq, Amir Mehmood
215 73 MALMÖ
SS Service Sweden
9463989