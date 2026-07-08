taxi förare sökes

Gabriel.A taxi AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-07-08


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Taxiförare sökes – Omgående start
Gabriel.A Taxi söker seriösa och ansvarsfulla taxiförare som kan börja arbeta så snart som möjligt på Uber och Bolt på Toyota Raw 4. Du får 50 % provition. finns både heltid och deltid
Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation.
Är punktlig, pålitlig och serviceinriktad.
Kan arbeta självständigt och ge kunder ett trevligt bemötande.
Har god lokalkännedom eller är villig att lära dig.

Vi erbjuder:
Heltid eller deltid.
Flexibla arbetstider (dag-, kväll- och nattpass).
Bra arbetsmiljö och trevliga kollegor.
Omgående anställning för rätt person.

Arbetsort: Malmö
Tillträde: Så snart som möjligt.
Är du intresserad ring mig på detta nummer 0790192387 bilarna finns i Malmö.
Gabriel.A Taxi

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
0790192387
E-post: ayman0320@outlook.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Gabriel.A taxi AB (org.nr 559392-7394)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Gabriel A taxi AB

Jobbnummer
9997486

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