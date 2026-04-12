Taxi förare

2026-04-12
Taxiförare sökes - Uber/Bolt
Vi söker engagerade och serviceinriktade förare som vill köra via Uber och Bolt plattformen
Om jobbet:
Som förare kör du passagerare via Uber och Bolt apparna. Du har flexibilitet att själv planera dina arbetstider och arbeta när det passar dig.Publiceringsdatum2026-04-12Kvalifikationer
Giltig taxiförarlegitimation
B-körkort
Ansvarstagande och serviceinriktad
Grundläggande svenska eller engelska
Erfarenhet är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider (heltid/deltid)
Konkurrenskraftig provision/lön
Hjälp med konto för Uber och Bolt
Moderna och välskötta fordon
Support och introduktion för nya förare
Extra fördelar:
Bonusar baserade på prestation
Möjlighet att tjäna bra vid hög efterfråganSå ansöker du
Kontakta oss via telefon eller skicka ett meddelande för mer information.
Börja köra snabbt och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
E-post: Hollvikentaxi@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höllviken taxi AB
(org.nr 559516-4848) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mahmoud Alrabbat Mahmuod.alrabbat@gmail.com 0737335335 Jobbnummer
