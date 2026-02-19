taxi.förare
2026-02-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
hej ! vi söker förare taxi jobba heltid och deltid eller extra dagtid o natt förare vara med gott uppförande och Seriös i arbetet lönen vara bra provision med föraren behålla dricks vi har många alternativ avtal ex uber o bolt o färdtjänst o västrtrafik o svea taxi och vi betala från första månad ej spara en månad lön
för mer info ring 0704227313
eller mejl ara.taxi.Ab@gmail.com
krav körkort taxi Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: ara.taxi.ab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ara Taxi AB
(org.nr 559431-5987) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9753311