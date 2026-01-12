Taxi Förare
2026-01-12
QuickTrans söker taxiförare i Malmö/Lund. Företaget är ansluten till Uber och Bolt.
Du måste ha Taxilegitimation och erfarenhet att köra Bil i Sverige.
Bilen är tillgänglig för ett skift på Morgonen/kväll. Bilen kan hämtas från lindeborg i Malmö eller en plats som passar bäst till båda chaufförer.
Föraren ska vara serviceinriktad och ansvarsfull och köra kunder bekvämt till sina önskat destination.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Köra kunder till olika adresser från Uber/Bolt App beställningar.
Betalningar sker via App. Det är trygg, säkert och enkelt. Kunderna är väldig trevliga och både kunder och förarna har möjlighet att betygsätta varandra.
Fast månads lön/ Rörlig ackords- eller provisions lön.
FORA ska betalas.
Tveka inte att kontakta mig eller skicka in en ansökan.
Mobilnummer 0046 72 701 65 25
E-post; malik_asia@hotmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: malik_asia@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare QuickTrans
Dansörgatan 9 (visa karta
)
215 83 MALMÖ Jobbnummer
9677508