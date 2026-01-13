Taxi Drivers
2026-01-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
OBS: Taxikörkort och västtrafikkort krävs för att utföra tjänsten.
Zeeshan Gohar Taxi tillhandahåller transporter för Västtrafik och Uber Göteborg. Trafiken inkluderar serviceresor, sjukresor, skolresor etc. Under dagtid kan du köra i hela regionen.
Arbetstid (dagtid, vardagar, helg).
NOTE: Taxi driver's license and västrafik card required to perform the service.
Zeeshan Gohar Taxi provides transportation for Västtrafik bolt and Uber Gothenburg. Traffic includes service trips, sick trips, school trips, etc. During the day you can drive throughout the region.
