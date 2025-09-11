Taxi Driver

Jamil, Muhammad Hamza / Fordonsförarjobb / Malmö
2025-09-11


Visa alla fordonsförarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jamil, Muhammad Hamza i Malmö

I am looking for a responsible taxi driver to work full-time in Skåne. The driver must be polite, friendly, and provide a good experience to customers.Who can drive a PrivateTaxi / Foretag clients , Uber, Fair and Bolt. A valid SwedishTaxi driver's license is needed, and a well-maintaned car will be provided. If you are interested and ready to give great services.
Please Send your application to the provided email address.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: Hamzajameel1111@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jamil, Muhammad Hamza
Sjöblads väg 5, lgh 1302, malmö (visa karta)
213 70  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Muhammad Hamza Jamil

Jobbnummer
9505102

Prenumerera på jobb från Jamil, Muhammad Hamza

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jamil, Muhammad Hamza: