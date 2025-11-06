Taxi Driver
Jamil, Muhammad Hamza / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2025-11-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jamil, Muhammad Hamza i Malmö
I am looking for a responsible taxi driver to work full-time in Skåne. The driver must be polite, friendly, and provide a good experience to customers. Who can drive a PrivateTaxi / Foretag clients, Uber, Fair and Bolt. A valid Swedish Taxi driver's license is needed, and a well-maintained car will be provided. If you are interested and ready to provide great services.
Please send your application to the provided email address. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: Hamzajameel1111@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jamil, Muhammad Hamza
Sjöblads väg 5, lgh 1302, malmö (visa karta
)
213 70 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Muhammad Hamza Jamil Jobbnummer
9592756