Taxi Driver
AZ Logistics AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-09-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
, Stockholm
eller i hela Sverige
Work as a Taxi Driver in Sweden - Full-time or Part-time
If you have a Swedish taxi driver's license ( Taxiförarlegitimation ), we can assist you. We offer employment under a collective agreement and provide full insurance through Fora, including pension and TGL coverage.
What We Offer:
Secure Employment - Fixed 8-10 hour shifts available, with full-time or part-time positions.
Modern Fleet - All vehicles are approved by the Swedish Transport Agency and authorized at Arlanda Airport.
Safe Work Environment - All payments are cash-free, and you'll be driving passengers who are known and pre-registered with us.
Great Atmosphere - If you're social and enjoy meeting new people, you'll fit right in.
Requirements:
Valid Swedish taxi driver's license ( Taxi driver's license )
Location:
Gothenburg
Salary:
A combination of fixed and variable pay, in line with the trade union collective agreement.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: azlogisticsab@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AZ Logistics AB (org.nr 559394-4050)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gothenburg Kontakt
Syed Zeeshan Abid azlogisticsab@gmail.com 0737268068
9495949